On en sait plus sur la série «Astérix» réalisée par Alain Chabat

Fans d'Astérix, réjouissez-vous: on en sait plus sur la date de diffusion de la série d'animation Le Combat des chefs, réalisée par Alain Chabat et diffusée sur Netflix.

Si vous aimez dévorer les aventures du plus célèbre des Gaulois à moustache, cet article va vous réjouir. En effet, plus de 20 ans après le succès de Mission Cléopâtre, Astérix est sur le point de revenir sous forme de films d'animation sur Netflix. Le projet avait déjà été annoncé en mars 2021. Mais désormais, l'on en sait plus sur sa date de diffusion: ce sera lors du premier semestre 2025! (Et non en 2024, comme initialement annoncé.)

Pour rappel, la série sera réalisée par Alain chabat, et donnera «vie» au septième album de la collection, Le Combat des chefs. Ce classique a été publié en 1966 et fut écrit en son temps par Goscinny et dessiné par Uderzo.

Un choix excellent, puisqu'il s'agit de l'une des meilleures histoires de la collection (oui, ce jugement est subjectif, mais sentez-vous libre d'en décider autrement dans les commentaires). Rappelez-vous, Panoramix devient maboul après s'être pris un coup de menhir (sacré Obélix). Un coup du sort qui tombe bien mal pour le chef des Gaulois Abraracourcix, qui est privé de potion magique alors qu'il doit relever le défi lancé par son rival Aplusbégalix.

Cette histoire avait déjà été mise en scène dans le film d'animation Astérix et le Coup du menhir, en 1989.

Si 2025 vous semble trop lointain, vous pouvez toujours patienter avec l'exposition immersive dédiée à Astérix à Paris en 2024. Sachez également que le musée Grévin dévoilera des statues de notre héros, d'Obélix et d'Idéfix. Toujours en 2024, pour le 65e anniversaire de notre protagoniste, il y aura également des rééditions de cinq albums.

