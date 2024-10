La magiiiiie de Noël! netflix

Chad Mickael Murray en Magic Mike? C'est Noël avant l'heure

Netflix nous a préparé de quoi réchauffer l'atmosphère avant Noël, avec un film cucul, romantique, et surtout dans lequel Chad Michael Murray s'improvise danseur de cabaret. La preuve que le Père Noël existe.

Plus de «Divertissement»

Chad Michael Murray façon Magic Mike dans un film de Noël? C'est un grand oui.

Les passionnés de 7e art pourront sans doute passer leur chemin. Pour les personnes qui ont besoin d'un peu de magie en ces journées atrocement brumeuses, froides et sombres, Netflix vous propose The Merry Gentlemen. Le scénario a l'air d'avoir été écrit par une ancienne fangirl des Frères Scott, mais on se réjouit quand même:

«Pour sauver le club de ses parents, une danseuse de Broadway met en scène une revue de Noël exclusivement masculine dans leur petite ville, où elle rencontre un homme fort talentueux.»

L'homme fort talentueux, si jamais. Image: netflix

Un pitch qui ressemble davantage à un prétexte pour exploiter la plastique de Chad Michael Murray, 43 ans, des abdos à l'épreuve des balles, ainsi que ses petits camarades danseurs qui semblent sortis du même moule.

Vidéo: youtube

Un énième film de Noël cucul qui fait du bien

La comédie romantique, écrite et jouée par Marla Sokoloff, promet de réchauffer nos écrans avec une histoire cousue de fil blanc, car le film s’appuie sur des ressorts classiques du genre: une héroïne citadine, de retour au bercail, confrontée à ses dilemmes personnels tout en redécouvrant le charme d’une vie simple. Et qui tombe sur un entrepreneur désinvolte, incarné par Chad Michael Murray, dont elle ne tarde pas à se rapprocher.

Evidemment. Image: netflix

Le reste du casting compte Beth Broderick, Maxwell Caulfield, Hector David Jr. et Colt Prattes.

Mais qu'importe le scénario bancal, les clichés cucul et le manque de profondeur annoncé du film. Cette comédie vient s'ajouter à la collection des films de Noël dont on n'attend pas grand-chose, si ce n'est qu'ils nous fassent rêver pendant 1 heure 30.

De quoi bien démarrer la saison des fêtes, dès le 20 novembre prochain, sur Netflix!

Image: netflix