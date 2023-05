De cette ribambelle d'entretiens, il en ressort des paroles fortes qui soulignent l'environnement malsain de la jeune femme, de ces addictions au médocs et à la lumière. Le journaliste de tabloïd Kevin Smith se souvient des années folles, où la star déambulait dans les boites de nuit de Los Angeles. Une nuée d'objectifs et de flashs incessants, prisonnière de des vautours. Le journaliste regrette avoir alimenté cette machine infernale autour d'une personnalité telle qu'Anna Nicole Smith.

Il y a quelque chose de captivant, de divinement superficiel quand on visionne ce film de deux heures; les ingrédients sont réunis pour armer de ce fameux rêve américain qui se transformera en chimère. Considérée comme une playmate naïve et croqueuse de diamant, son mariage avec Marshall n'était, selon l'avocate de Smith, pas uniquement basé sur le fric, mais sur une protection mutuelle.

Vicki, devenue Nikki, préférait rester évasive sur son passé. Elle se livre timidement et avoue avoir été victime de sa mère policière et tyrannique. Marquée par son enfance tragique, son passage sur les barres de strip lui a offert une période dorée. Un temps qui lui permettra d'amasser pas mal de bifetons, de se refaire les seins et surtout de rencontrer J. Howard Marshall, son futur mari milliardaire, tremplin vers la grande vie.

L'austérité des lieux et les désirs de célébrité de la blonde texane se juxtaposent, répétant naïvement qu'il faut poursuivre ses rêves: «J'en suis la preuve» , derrière un fier sourire. Elle aimait attirer les regards, être le centre de l'attention, selon son oncle. Une fêtarde invétérée, qui s'entraînait sur le perron à exécuter ses figures de pom-pom girl.

Elle était connue pour son rôle de playmate, de mannequin, d'héritière et vivait une vie décadente sous le chaud soleil californien. Avant de s'éteindre tragiquement. Un documentaire revient sur ses mensonges et ses dérives. La définition même du rêve américain.

Le prénom du bébé de Rihanna est invraisemblable

Près d’un an après la naissance de leur fils, la chanteuse et son compagnon A$AP Rocky ont fait taire les rumeurs quant au prénom choisi. Il s'agirait d'un hommage à l'un des groupes de musique les plus célèbres de l'histoire.

C'est un secret bien gardé depuis bientôt un an. Mercredi 10 mai, Rihanna et le rappeur A$AP Rocky ont levé le voile sur le prénom de leur premier enfant. Et c'est au Daily Mail que l'on doit l'information. Le tabloïd britannique affirme avoir obtenu une copie du certificat de naissance du petit garçon ainsi dénommé... RZA Athelston Mayers. (Essayez de le dire dix fois de suite le plus rapidement possible.)