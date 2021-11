De gauche à droite: Harry Shum Jr, Darren Barnet, Jimmy O. Yang et Nina Dobrev. netflix

Contre toute attente, «Love Hard» est un bon film de Noël

Disponible sur Netflix depuis le 5 novembre, cette comédie romantique spéciale Fêtes n’est pas aussi indigeste que le trailer le laisse entendre.

La bande-annonce m’a sauté à la jugulaire dès que j’ai ouvert Netflix. Je l’ai feintée une première fois, mais elle a fait du forcing comme un pop-up sur PornHub. Hier soir, après cinq jours d'évitement, j’ai craqué, j’ai regardé «Love Hard».

Le pitch: Natalie, une Carry Bradshaw au rabais, est si désespérée d'être célibataire qu'elle traverse le pays pour faire une surprise à Josh, son match Tinder qu’elle n’a vu qu'en photo. Elle se pointe carrément chez lui et par extension chez ses parents. Gonflée, la meuf. Naïve comme un Laurent de Koh-Lanta, elle s'étonne de s'être fait catfish par un nerd/tanguy qui fait des bougies dans sa cave.

Ok, le vrai pitch: Natalie, une célibataire de Los Angeles, traverse le pays direction une petite ville à côté de New York pour faire une surprise à son match Tinder pour les Fêtes, mais elle découvre qu’elle s’est fait catfish (usurpation d'identité sur internet, si vous êtes vieux).

Le fameux trailer 👇🏽

Le scénario est téléphoné. On sait que Natalie va finalement tomber amoureuse de Josh, le binoclard. Calmez-vous, je ne spoile rien. Si vous ne le voyez pas venir dès la bande-annonce, c’est que vous êtes aussi un Laurent de Koh-Lanta. Mais on s'en fout, on est content quand même.

Ce qui en fait un bon film de Noël, ce n’est pas le scénario, ni la fausse neige qui recouvre les toits, ni le fait que Nathalie débarque en minijupe sans collant dans une ville où clairement, il fait moins 8000.

Ce qui en fait un bon film de Noël, ce sont les scènes comiques, le grand frère du binoclard qui ne rate jamais une occasion pour montrer qu’il est le chouchou de la famille, l’allergie de Natalie aux kiwis qui lui déforme le visage, la référence à un autre film de Noël, «Love Actually» et cette question existentielle: est-ce que «Die Hard» est un film de Noël?

«Die Hard» film de Noël ou pas? Bien sûr! Ca se passe pendant les Fêtes. C'est pas parce qu'il y a des flingues que c'est pas un film de Noël. Non, c'est un film d'action, ne mélangeons pas tout. C'est quoi «Die Hard»?

On ne pète pas dans la soie de l’originalité mais c’est mignon sans être écœurant. C’est un film qui ne surprendra personne mais qui fait du bien. On peut même dire qu’il s’agit d’un téléfilm élevé par son casting (Natalie est interprété par Nina Dobrev («Vampire Diaries»), Jimmy O. Yang incarne Josh («Silicon Valley»). On retiendra également une phrase: «Elle a vu plus de queues qu’un champion de billard.»

Pour info, le film est noté 6,5/10 sur Imdb. C'est pas si pire.

Restons dans le thème de Noël avec ce débat si clivant:

