La fausse milliardaire Anna Delvey a été extradée en Allemagne

Celle qui a arnaqué l'élite new-yorkaise et qui a fait l'objet d'une série Netflix a embarqué lundi soir sur un vol à destination de Francfort.

Elle s'est fait passer pour Anna Delvey, soi-disant richissime héritière allemande. Comme Simon Leviev avec ses conquêtes, elle a arnaqué l'élite new-yorkaise (d'ailleurs, ils auraient dû se rencontrer... ça aurait été explosif). Elle avait été condamnée en 2019 à des années de prison à New York pour avoir volé 275 000 dollars à des hôtels, des banques et des proches.

La citoyenne russo-allemande de 31 ans a réussi en 2016 et 2017 à se faire passer pour une riche héritière disposant d'une fortune de 60 millions de dollars, alors qu'elle était en réalité la fille d'un chauffeur routier originaire de la banlieue de Moscou.

Selon le New York Post, Anna «Delvey» Sorokin devait embarquer lundi soir sur un vol à destination de Francfort, après avoir été libérée d’un centre de détention de l’Etat de New York.

Sa folle histoire a inspiré la série à succès Inventing Anna sur Netflix et si vous l'avez regardé, vous avez probablement retenu une phrase: I DONT HAVE TIME FOR THIS. Quel aplomb.

Anna Sorokin a été condamnée à une peine de quatre à douze ans de prison, mais a été libérée en février 2021 pour bonne conduite, avant d'être à nouveau arrêtée le mois suivant pour avoir dépassé la durée de validité de son visa.

