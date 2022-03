Quand un champ de blé a poussé au beau milieu de Manhattan

Les tours du World Trade Center se dressant derrière un mur d'épis de blé: on pourrait penser à un photomontage, mais c'est vraiment arrivé.

On est en 1982, à New York. L'artiste d'origine hongroise Agnes Denes a une mission qui lui a été confiée par une association de la ville: créer l'une des œuvres publiques les plus importantes que Manhattan ait jamais connues.

Mais à la place d'ériger une sculpture, l'artiste décide de planter un champ de blé. Juste à côté du World Trade Center. Agnes Denes a utilisé la terre excavée pendant la construction des tours, et le résultat est magnifique.

La culture a été récoltée le 16 août et a donné plus de 450 kg de blé sain et doré. Le terrain utilisé pour cette expérience est ensuite devenu ce que nous connaissons maintenant comme le quartier moderne de Battery Park City. (asi)