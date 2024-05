Les New-Yorkais et les Dublinois peuvent se voir en temps réel grâce à un portail numérique. dr

Il existe un portail façon Star Trek entre New York et Dublin

Deux écrans géants et circulaires installés dans les rues des deux villes permettent aux New-Yorkais et aux Dublinois de se voir, et cela, 24 heures sur 24.

C'est comme un FaceTime géant, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et plus important encore, entre des gens qui ne se connaissent pas. Les villes de New York aux Etats-Unis et Dublin en Irlande ont toutes deux installé un portail numérique depuis mercredi 8 mai permettant aux passants de se voir et d'interagir.

Celui de New York se situe sur la Flatiron South Public Plaza à Broadway, sur la Cinquième Avenue et sur la 23ᵉ rue. A Dublin, on le trouve à O'Connell Street.

Depuis que les deux portails de 3,5 tonnes chacun sont plantés dans les deux villes, le public est très réceptif. Sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreuses vidéos à la fois touchantes et drôles. Dans les premières 24 heures, les deux villes étaient en effervescence:

Dans l'une d'elles, un Dublinois tente de demander à une New-Yorkaise son numéro de téléphone. Car le portail a beau avoir une connexion à très haut débit, il n'a pour autant pas de son. Du coup, ça donne ce genre de situation:

Pour certains, ça a fonctionné. La preuve avec cette fille à New York qui appelle ce garçon à Dublin (ci-dessous). S'ils se mettent en couple et qu'ils ont des enfants, ça fera une super histoire à raconter.

Malheureusement, il y a eu quelques dérives. Une femme à Dublin a été arrêtée par la police trois heures seulement après l'ouverture du portail. Une autre personne, toujours à Dublin, a collé son smartphone à la caméra du portail en montrant une photo des attentats du 11 septembre 2001 qui ont touché le World Trade Center.

Comme dirait Spock dans Star Trek: «L'homme est composé d'hostilité, de luxure, de violence et de compassion, d'amour, de tendresse.»

En effet, il y a aussi la touchante photo d'une étudiante américaine à Dublin en contact avec sa mère à New York, un post partagé par l'université de Dublin:

Qui est derrière ce portail?

D'autres de ces écrans géants seront installés dans des villes au Brésil et seront connectés à des portails existants. La première paire a été installée dans la capitale lituanienne Vilnius et dans la ville polonaise de Lublin en 2021. La Lituanie est le pays d'origine de l'entrepreneur et inventeur de ces portails, Benediktas Gylys.

«Les portails sont une invitation à rencontrer des personnes au-delà des frontières et des différences et à découvrir notre monde tel qu'il est réellement: uni et uni» Benediktas Gylys

La connexion entre New York et Dublin sera en place jusqu'à l'automne. Des événements et des performances seront organisés devant les deux portails.

