10 ans du pape François: ces photos vont vous plaire

«Oh non, pas encore.»

«Oh non, pas encore.» Image: AP

Car ce pape très populaire, friand de bains de foule, n'a jamais hésité à se mélanger à la populace, à tester un chapeau ou l'autre et à dévoiler sa passion pour le sport. Voici dix ans de François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio.

Ce lundi, le pape François fête ses dix ans de pontificat. La bonne occasion pour revenir sur les photos les plus rigolotes du souverain pontife durant ces dix dernières années, non?

Plus de «Divertissement»

En une décennie de pontificat, François s'est montré en pape très populaire, toujours prompt à discuter avec la foule ou à essayer un chapeau. Et un autre chapeau. En fait, il adore les chapeaux. Voici les meilleures images.

Le choc: plus de 216 000 victimes de pédophilie dans l'Eglise en France

Dittli et ses impôts: il y a un éléphant dans le salon

Et l'Oscar de la tenue la plus moche va à...

Les plus lus

La raclette, c'est suisse ou français? Jamie a tranché

La raclette est Suisse et c'est Jamie qui l'assure. Il s'agit donc d'une vérité absolue, parole d'évangile. Malheureusement, Jamie a encore un peu de peine à prononcer le mot «valaisanne».

«Alors, qui l'a inventée? Les Français ou les Suisses? Je vous raconte l'histoire secrète de la raclette.» C'est ainsi que commence la vidéo de Jamie, ancienne star de l'émission pour enfants C'est pas Sorcier, autrefois diffusée sur France 3. Le présentateur télé, toujours objectif et impartial, affirme que la raclette est bel et bien d'origine suisse. Comme si on ne le savait pas déjà. Mais bon, ce recadrage semble davantage s'adresser aux Français, ce peuple qui se permet de faire de l'appropriation culturelle fromagère.