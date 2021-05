Divertissement

Image: instagram nusr_et

Il débarque à Londres! 7 choses à savoir sur Salt Bae

En plus de saler internet depuis des années, Nusret Gökçe ouvrira un restaurant la semaine prochaine dans la capitale britannique. Mais ce boucher de 37 ans est plus qu’un mème. Voici sept fun facts à son sujet.

Il dit hyper bien «cappuccino»

Régulièrement, il offre à ses 34,9 millions de followers des vidéos de lui en train de boire un cappuccino. Le bonhomme fait plaisir. La mise en scène, la tête (bouche tordue volontaire - on sait pas pourquoi mais c'est comme ça) et ce «cappuccino!» lancé à la caméra, c'est tout simplement du grand art. Le cappuccino est évidemment à la feuille d'or... faut pas déconner, le mec vit à Dubaï quand même.



Il dit un autre truc très bien: wow!

Salt Bae est connu pour parler peu. Il ne donne pas d'interviews aux médias et il parle très peu dans ses vidéos. Mais il y a un mot qu'il prononce à merveille (en plus de cappuccino) c'est «wow». Et ce n'est même pas un mot, c'est une onomatopée.

Il a des sacrés abdos et cuissots

Dans la vie, Salt Bae a trois passions. Je vous ai déjà parlé de la première, le cappuccino, laissez-moi vous présenter la seconde: la muscu. Le mec se lève tous les matins au lever du soleil pour aller au fitness (oui, je regarde toutes ses stories donc je sais). A noter qu'il enlève son T-shirt pour faire du sport, mais pas ses lunettes. C'est un personnage, il est dans son rôle, faut le laisser.

Il aime la viande

Ça, on le savait déjà. Mais saviez-vous qu’il donnait une petite fessée à sa côte de bœuf avant de la cuire? La bidoche, c'est la raison de son succès et sa raison de vivre. C'est sa façon de saler ses côtes de bœuf qui l'a rendu célèbre sur internet, mais le mec était déjà crédible. Avant de devenir un mème, il avait déjà un resto à Istanbul et à Dubaï, au Four Seasons (respect).



Il aime la viande mais surtout l'ooooooorrrr

Dubaï oblige, chérie. Il ne suffit pas de vendre cher des morceaux de viande, il faut qu'ils soient hors de prix. Et pour ça, quoi de mieux que de les recouvrir de feuilles d'or? A Londres, il vendra un steak 24 carats pour 890 francs. Franck Ribéry likes this.

Il a un pull de Noël à son effigie

Et il est à vendre dans son restaurant à Dubaï. Comment je sais ça? Parce que je l'ai acheté, tiens! #Fan2.

Il sait rebondir sur l'actu

Une seringue gigantesque avec, à l'intérieur, non pas le vaccin contre le coronavirus, mais une sauce grasse à s'en boucher les artères, directement injectée dans le burger. «Ils ont trouvé le vaccin!», a-t-il écrit sur Instagram. Ce burger est sûrement le vaccin contre le mal du siècle: la déprime. Franchement, qui ne serait pas heureux après avoir mangé ça?

Le sel de la vie

Une toute autre ambiance culinaire👇 Vidéo: watson

