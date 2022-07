People

Taylor Swift se serait fiancée en secret... Il y a plusieurs mois déjà

La chanteuse américaine Taylor Swift et l’acteur anglais Joe Alwyn, en couple depuis 2016, auraient prévu de se dire oui prochainement.

Taylor Swift aurait bientôt prévu de dire «Oui, je le veux» (ou plus probablement «Yes, I do») à Joe Alwyn. En couple depuis 2016, les amoureux se sont toujours montrés très discrets sur leur relation. Mais selon The Sun, cité par PageSix, la chanteuse américaine et l'acteur britannique seraient fiancés, et ce, depuis plusieurs mois déjà.

Selon la source citée par The Sun, ils n'en auraient parlé qu'à un petit cercle. «Il s'agit essentiellement de la famille proche et de très vieux amis en qui ils ont confiance», affirmant encore que la chanteuse ne porte sa bague de fiançailles qu'à la maison.

Des rumeurs de fiançailles qui ne datent pas d'hier

Ce n'est pas la première fois que la presse people se fait l'écho de telles informations, jamais confirmées ou démenties par les principaux intéressés. En février, Life & Style annonçait déjà les fiançailles du couple.

Taylor Swift elle-même avait déjà causé quelques montées d'adrénaline à ses fans en 2020 dans son documentaire Miss Americana sur Netflix, dans lequel elle arborait une bague en diamant à son annulaire gauche.

Un futur mariage qui restera loin des paparazzis selon la source de The Sun. «Ils veulent que leur amour reste loin des caméras autant que possible. C'est juste pour eux. Et si et quand ils échangeront leurs vœux, il n'y aura certainement pas de magazines. Ce sera simple et élégant, comme eux.»

