Top Gun 2: Tom Cruise pilote son propre hélicoptère à l'avant-première

Agé de 59 ans, Tom Cruise a obtenu sa licence de pilote il y a 28 ans et, au fil des ans, il a réalisé des cascades dangereuses pour certains de ses films, notamment en faisant tourner un hélicoptère tout en plongeant au-dessus d'une chute d'eau.

Dirty Dancing: on a une bonne (ou une mauvaise) nouvelle pour les fans

Dirty Dancing: on a une bonne (ou une mauvaise) nouvelle pour les fans

Comme le rapporte le Daily Mail , l'acteur, célèbre pour ses propres cascades dans ses films d'action, a surpassé tous ses partenaires de jeu, en atterrissant à l'événement étoilé très élégamment habillé d'un smoking noir et d'une cravate grise.

Tom Cruise a prouvé qu'il savait comment faire une entrée remarquée en arrivant à la première de son film très attendu «Top Gun: Maverick» à San Diego via un hélicoptère qu'il pilotait lui-même.

Six choses étonnantes sur l’avoine pour étonner tes copains

Plus de «Divertissement»

On apprend en s'amusant! La règle des 5 secondes pour lutter contre le gaspillage

Etes-vous un sale c**? L'intelligence artificielle peut vous répondre

Un thriller fantastique, de la mafia et des flics corrompus, vos 3 séries du week-end

Macron et Modi unis contre la Russie +++ Des généraux russes tués grâce aux Américains

Les plus lus

Star Wars? Comme une vis de trop à IKEA: ça existe, mais c'est inutile

Freud au bout d'un sabre laser et des petits vaisseaux qui font «piou, piou, piou» dans l'espace? Connais pas, désolé.

Dans le salon, un cendrier sur la table basse et un vaisseau spatial en plastique suspendu au plafond. «Ne touche pas à ça malheureux, ça vaut une fortune!» Cédric parlait d'une figurine trônant sur l'étagère du corridor (et dans son emballage d'origine). A côté, les clefs de sa Golf et une facture de gaz. Cédric était déjà un adulte. Un être humain banal, mais fonctionnel. Avec un travail, une vie sexuelle, un compte d'épargne.