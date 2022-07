Image: instagram

Beyoncé, presque nue sur un cheval magique en cover de son album

Un mois avant la sortie de l'album Renaissance, Beyoncé a publié sa cover sur Instagram. On la découvre tapant la pose sur un cheval céleste, presque nue, et ses fans n'étaient manifestement pas prêts.

Comme à chaque fois que Beyoncé fait quelque chose, c'est grandiose. Pourquoi se contenter de grimper sur un cheval tout bête, quand on peut opter pour une pose divine sur un cheval céleste holographique dans une tenue d'une finesse surnaturelle?

Il n'en fallait pas moins pour que le monde s'arrête de tourner pendant une demi-seconde, le temps que ses fans reprennent leurs esprits. Si certains sont à deux doigts de manquer d'oxygène tant ils s'étouffent d'admiration, d'autres sont beaucoup plus sévères avec la photo de la star de 40 ans.

Queen B. a dévoilé la cover de Renaissance sur Instagram le 29 juin. Ce septième album studio, attendu pour le 29 juillet «dans les bacs», s'annonce d'ores et déjà différent de ce à quoi la diva nous a habitués. Le premier single «Break My Soul», comme la cover, a divisé les fans à sa sortie il y a une dizaine de jours.

Les inconditionnels de RnB des années 2000 lui ont reproché de s'éloigner de ses origines musicales, tandis que d'autres ont salué la direction plus house, plus années 1990 de ce tube, samplé sur «Show Me Love» de Robin S.

Qu'on aime ou non ce son «de cabines d’essayages» ou la cover céleste de Renaissance, impossible de rester indifférent au travail de la star. En souhaitant aux fans des années 2000, en mode: «Beyoncé, c'était mieux avant», qu'ils réussissent à s'en remettre.

Rappelons que dans le clip de «Dilemma», Kelly Rowland envoie un SMS à Nelly en utilisant un tableau Excel, et s'énerve de constater que le rappeur ne lui répond pas. Les années 2000, c'était super, mais 2022 et le virage plus house de Beyoncé, moderne et rétro à la fois, ça fait du bien aussi.

