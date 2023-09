Kylie Jenner et Timothée Chalamet seraient en couple. Image: instagram

People

Il s'est passé un truc au concert de Beyoncé

La cadette du clan Kardashian-Jenner s'est rendue au concert de Beyoncé accompagnée de l'acteur franco-américain. De quoi affoler la planète People et les réseaux sociaux, évidemment.

Ce qui devait arriver arriva. Et non, on ne parle pas des tenues argentées (et ringardes) que Kim Kardashian et sa bande ont portées. L'air de rien, alors que le monde les avait oubliés, Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont officialisé leur relation en se rendant au concert de Beyoncé à Los Angeles. Bon, d'accord, ils n'ont rien fait de plus que discuter et fumer , mais cette apparition a tout de même eu l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux.

Car rappelons-le, jusque-là, «rien de sérieux» ne permettait de confirmer leur idylle, selon les déclarations d'une source exclusive à Entertainment Tonight. Seules quelques apparitions, relayées par le Daily Mail ou encore le blog à potins Deux Moi, faisaient état d'une relation amoureuse. Rappelez-vous, les deux prétendus tourtereaux avaient passé une après-midi barbecue ensemble, en compagnie de leur famille respective.

Mais quoi de mieux qu'une apparition fracassante au concert de Queen B pour relancer la machine? Car, l'acteur franco-américain est arrivé accompagné du clan Kardashian-Jenner et s'est installé, avec sa belle et une cigarette à la main, dans la section VIP du SoFi Stadium, à LA.

Alors non, il n'y a pas eu de bisou, mais juste une discussion aux airs de flirt si l'on en croit les sourires qui s'affichaient sur leur visage. Mais alors, pour quelle autre raison auraient-ils décidé de se rendre, ensemble, au concert de Beyoncé? Seraient-ils en train de se jouer de nous? Kylie Jenner cherche-t-elle à lisser son image en sortant avec le genre «gendre idéal»? Le mystère reste encore entier...