watson lance une pétition contre Aquaman 2 - signez ici!

Une pétition pour retirer Amber Heard d'Aquaman 2 refait surface à cause du procès qui l'oppose à Johnny Depp. Nous, on s'est dit que c'était plus simple de retirer le film. Pour le bien de l'humanité, Aquaman 2 ne doit pas sortir.

«Enlever Amber Heard d'Aquaman 2.» Cette pétition en ligne depuis 2020 a refait surface ces derniers jours en raison du procès très médiatisé qui oppose l'actrice à Johnny Depp, son ex-mari. Elle a dépassé les 3 millions de signatures. «Faites ce qu'il y a de juste», implore sa créatrice Jeanne Larson dans la description.

Oui, Amber Heard est une actrice au talent discutable et l'opinion publique n'est pas de son côté actuellement, mais le film lui-même est encore plus discutable. Le script est embarrassant et Jason Momoa est certes agréable à regarder, mais personne ne mérite de s'infliger 142 minutes aussi pénibles.

Le tournage d'Aquaman 2 s'est terminé en janvier et le film sortira au cinéma en mars 2023. Mais plutôt que de signer la pétition qui propose de couper au montage Amber Heard, chez watson, on s'est dit qu'il était préférable que le film ne sorte pas du tout. C'est trop douloureux pour la rétine.

Du coup, on a créé une pétition, nous aussi. Pour le moment, gros succès, 3 personnes ont voté: moi, ma mère et ma collègue Margaux qui a relu cet article. Plus que 3 250 879 votes pour être pris au sérieux. N'hésitez pas à aller voter ici, chaque voix compte!

