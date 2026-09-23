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Taylor Swift annonce une surprise que personne n’avait vue venir

Taylor Swift avait semé une série de mystérieux «0» sur ses réseaux sociaux avant de lancer un compte à rebours. On sait désormais pourquoi.
Taylor Swift avait semé une série de mystérieux «0» sur ses réseaux sociaux avant de lancer un compte à rebours. On sait désormais pourquoi.image: @taylorswift

Le mystérieux compte à rebours de Taylor Swift a livré son secret

Des «0» partout, un compte à rebours énigmatique et des Swifties (une fois de plus) au bord de la crise de nerfs: Taylor Swift a refait du Taylor Swift. Fidèle à elle-même, la chanteuse a fait tourner ses adeptes en bourrique quelques heures avant de révéler ce qu'elle mijote.
23.09.2026, 09:3023.09.2026, 09:30

Il suffit souvent de pas grand-chose pour mettre la fanbase de Taylor Swift en émoi: cette fois-ci, quelques «0» glissés ici et là. Ce mardi, les observateurs les plus attentifs ont rapidement repéré un détail curieux: dans sa bio, la chanteuse avait remplacé les «o» par des zéros dans la phrase «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u».

Taylor Swift avait semé une série de mystérieux «0» sur ses réseaux sociaux avant de lancer un compte à rebours. On sait désormais pourquoi.
image: instagram

Même traitement sur le compte de Taylor Nation. De quoi immédiatement déclencher une avalanche de théories sur les réseaux sociaux.

Pendant quelques heures, les hypothèses les plus diverses ont proliféré: une édition deluxe de The Life of a Showgirl? Une nouvelle tournée? Ou, surtout, Taylor Swift (Taylor’s Version), le réenregistrement très attendu de son tout premier album, qui fêtera ses 20 ans le 24 octobre? Raté.

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Lorsque le compteur est finalement arrivé à son terme, Taylor Swift a dévoilé Patient Zero, un tout nouveau single qui sortira vendredi 25 septembre. «J’attendais impatiemment de pouvoir vous dire que mon tout nouveau single Patient Zero sortira le 25 septembre», a annoncé la chanteuse mardi soir.

Plusieurs versions physiques du morceau, dont des déclinaisons acoustique et piano, ont également été proposées en précommande pendant 24 heures.

Et les fameux zéros? Ils étaient donc bien là pour annoncer le titre. Mais connaissant Taylor Swift et son goût pour les «Easter eggs», les fans cherchent déjà ce qui pourrait se cacher derrière cette nouvelle chanson. Certains ont notamment ressorti un article du Los Angeles Times datant de 2024, qui qualifiait la chanteuse de «patient zéro de la contagion émotionnelle» en évoquant… sa relation avec Travis Kelce.

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Le quotidien a toutefois précisé qu’aucun lien entre cette formule et la chanson n’avait pour l’instant été confirmé.

Bref, le mystère est résolu. Du moins jusqu’au prochain. (mbr)

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