«Je porte mes couilles»: Afida Turner s'exprime sur Gérard Depardieu

«Les gens n’ont plus de dignité et n’ont plus de couilles (...) moi, je porte mes couilles et je vais jusqu'au bout»

«Ce reportage a été diffusé dans le but de nuire. Pourquoi l'avoir diffusé? (...) On lui a peut-être pas dit que c'est un documentaire...»

«On efface Gérard Depardieu et on refuse ses films. Moi je trouvais ça tellement injuste. Et moi, je n'aime pas l'injustice»

Voilà comment les people se remettent du Nouvel An

Célébrer le Nouvel An, c'est fatiguant. Tout comme les people, il nous faut des vacances, qu'elles soient «bling» ou «cringe», pour nous en remettre.

Vous aussi, vous avez trouvé que les fêtes, c'est creeeeevannnnnt? Entre le dressage des décos, dire «oui-oui» à tata Germaine qui crache sur notre menu, ouvrir les boîtes de conserve qui constituent ledit menu (bon, on espère que vous aurez fait mieux que moi sur ce coup) et surtout, se remettre d'une gueule de bois d'autant plus sévère qu'elle se devait de compenser notre dry January en devenir et en goguette - voilà de quoi commencer l'année sur les rotules. Limite, on se sentait plus reposé le 22 décembre au soir!