Les photos non retouchées des stars aux Oscars, ça donne ça...

Une photographe du New York Times a immortalisé le Tout-Hollywood et ses clichés contrastent avec tout ce qu'on a pu voir depuis deux jours.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Il y a les photos pour les réseaux sociaux, celles prises par un community manager dans un couloir d'hôtel cossu. Il y a aussi les photos pour les banques d'images, celles prises par des photographes qui crient comme des putois les noms des stars: Kim! Kim! Over Here! HEEEEERE!

Et puis, il y a les photos pour un certain type de presse, prises par des photographes qui n'ont pas besoin de s'égosiller, qui ont leurs entrées et qui dégainent leur appareil quand tout le monde a déjà quelques verres dans le nez (ou d'autres trucs).

C'est le cas de Nina Westervelt qui, pour le New York Times, a eu l'opportunité de photographier tout le gratin à l'after party organisée comme chaque année par le magazine Vanity Fair le 12 mars. Il en ressort une série de photos moins posées que celles sur le tapis rouge et surtout, moins retouchées.

Partagés sur Instagram, ces clichés montrent Billie Eilish, Christopher Nolan, Sydney Sweeney ou encore Ice Spice et bien sûr, Kim Kardashian, dans sa robe Balenciaga aux allures de serviette de table bien pliée.

C'est évidemment la reine des Kardashian qui fait le plus parler, car croyez-le ou non, sur la photo d'elle prise aux côtés d'Eva Longoria, on y voit son grain de peau et même quelques rides!!! OMG Kim est donc une mortelle (de 43 ans) comme vous et moi.

Les internautes ont remarqué la différence nette entre les photos que la star poste sur Instagram et celle de l'after party et ont félicité la photographe pour ces clichés honnêtes.

La photo que Kim a posté sur Insta:

La photo que Kim n'a pas posté sur Insta:

«C'est sympa de voir les célébrités sous un véritable éclairage, avec leurs traits humains» Un internaute

«C'est peut-être un choc de les voir en mouvement et sans leurs propres photos éditées... comme de vraies personnes» Un internaute

«Enfin de la VRAIE PEAU!!! Bénissons le Seigneur pour ces photos non retouchées» Un internaute

Nina Westervelt est une photographe de stars. Elle couvre autant les red carpet que les événements mondains. A en juger son travail sur Instagram, elle donne l'impression d'avoir gagné la confiance des célébrités qui se lâchent volontiers devant son objectif. Résultat, il y a du mouvement, de la spontanéité et Thank's God, un peu de lâcher-prise.

