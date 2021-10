Divertissement

People

Stars: les boulets de la semaine avec Kylie, Tori Spelling et Bieber



Image: watson / dr

Les boulets de la semaine

Qui a encore fait quoi in Hollywood, à la Fashion Week ou dans la petite lucarne? Si vous avez manqué l’immanquable, voici les boulets-stars, brûlants et froids à la fois, tout juste sortis du micro-onde.



Justin Bieber

«J'suis un ouf, je fume des bédos! Mais goût pêche parce que c'est cro bon, hihihi!» C'est ce que j'entends dans ma tête et qui accompagne mon besoin de casser une vitre quand j'apprends que Justin collabore avec la marque Palms pour lancer des joints pré-roulés à la pêche. Pré-roulés. À la pêche.

t.A.T.u.

T.H.E.Y. A.R.E. B.A.C.K. Lena Katina et Julia Volkova, les deux gamines qui se roulaient des pelles sous la pluie en tenue d'écolière au début des années 2000, ont bien grandi. Notamment au niveau des pommettes pour Julia, l'alien la noireaude. C'est elle qui a pris la parole (en russe) sur Insta pour annoncer que le duo allait remonter sur scène en 2022.

Cardi B

Connue pour ses looks originaux, la rappeuse américaine est parfois comme nous, c’est-à-dire en PLS devant une armoire pleine mais «rien à se mettre». Ou alors, comme nous aussi, elle a parfois la tête dans le c** et s'habille dans le noir avec ce qu'elle trouve à tâtons. Lors de la Fashion Week de Paris, Cardi B a donc mélangé n'importe quoi, soit un fond vert surmonté d'une collerette de chat qui revient de chez le vétérinaire.

Kylie Jenner

Pas encore assez milliardaire, Kylie a lancé sa marque de maillots de bain. Mais qu'est-ce qui distingue ce bikini triangle rouge d'un autre bikini triangle rouge en solde chez H&M? Déjà, le prix: 80 dollars. Soit 4 balles le centimètre. Et surtout, la qualité. Selon les internautes, c'est de la daube. Le tissu est transparent et les coutures lâchent. En même temps, si c'est Kylie qui coud... Elle arrive déjà pas à tenir son téléphone, comment voulez-vous qu'elle assemble des tissus?

Tori Spelling

Elle, c'est pas la petite dernière du clan Kardashian-Jenner qui l'inspire. C'est Khloé. Depuis peu, la star de «Beverly Hills 90210» ressemble beaucoup (trop) à la sœur de Kim K (à qui Khloé ne ressemble pas pour autant, vous me suivez?). Qu'on soit pour ou contre la chirurgie esthétique, on s'en fout. Mais si c'est pour être confondue avec Khloé, est-ce bien nécessaire?

À gauche, c'est Tori. Non merde, c'est Khloé. On s'en fout. Y en a une qui ressemble pas à ses sœurs et l'autre qui ressemble à celle qui ressemble pas à ses sœurs.

Qui a fait ça?

C'est pas encore DU TOUT Noël mais je balance déjà cette semaine des photos de moi et ma famille dans des pyjamas de Noël au pied du sapin de Noël avec des cadeaux de Noël, je suis, je suis...?

En bref

Parlons bien, parlons salle de bain.

Justin Timberlake et Jessica Biel vendent leur manoir de Los Angeles pour 35 millions de dollars. La maison est sympa mais le carrelage de la salle de bain est moche.

et vendent leur manoir de Los Angeles pour 35 millions de dollars. La maison est sympa mais le carrelage de la salle de bain est moche. Dans un podcast de «Why Won't You Date Me?», Meghan Trainor et son mari ont dit avoir installé deux chiottes dans leur salle de bain. S'ils font souvent pipi ensemble, ils n'ont 💩 que deux fois côte à côte.

...

Il m'est compliqué de surenchérir après cette information merdique au sens propre comme au sens figuré alors restons-en là.

C'est tout pour cette semaine, mais on compte sur nos amis les stars pour accomplir d'autres débilités fascinantes d'ici la semaine prochaine. Allez bisous.

Image: giphy

Et nos stars suisses? 👉 10 ans de conseillers fédéraux avec des gorets.

1 / 12 10 ans de conseillers fédéraux avec des gorets dans les bras source: keystone / gian ehrenzeller

Aucun lien mais regardez cette vidéo de ma collègue Marie et moi, merci.

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Pour quelle raison vas-tu te faire recaler au recrutement de l'armée? Link zum Artikel 19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂 Link zum Artikel On a lancé des haches à Crissier et maintenant on veut partir au Canada 🪓 Link zum Artikel Quel conseiller fédéral est le plus crédible avec un goret? Link zum Artikel