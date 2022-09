Abou Diaby, candidat de La bataille des couples (LBDC) est revenu sur son mariage au cours d'une interview avec le Youtubeur Sam Zirah. capture d'écran: youtube

People

«Il m'envoie une photo de ma femme en string qui fume une chicha, avec ma bague»

Abou, participant de plusieurs télé-réalités, n'a pas eu beaucoup de chance en amour. Trompé à de multiples reprises par sa femme, il balance les punchlines dans un entretien sur YouTube.

Connaissez-vous Abou Diaby? Ce candidat de télé-réalité, qui a notamment participé aux émissions La bataille des couples et La villa des cœurs brisés, fait le buzz en ce moment. Invité par le Youtubeur Sam Zirah, il évoque son mariage qui a mal tourné.

Car l'homme est allé vite. Ayant rencontré le grand amour, il se fiance et se marie d'un mois à l'autre, pressé de vivre sa vie dans la religion avec sa nouvelle femme.

Mais les choses n'ont pas tourné comme il l'aurait espéré... et ça balance. Petit florilège des punchlines envoyées par le bonhomme durant l'interview:

«Je sais pertinemment qu'en racontant mon histoire, je peux me faire descendre par une certaine communauté, me faire lyncher par d'autres...»

Et il n'hésite pas à être totalement honnête:

«...et subir certaines moqueries. Il n'y a aucun problème là-dessus»

Bon, si le brave Abou nous donne carrément le feu vert... pourquoi se priver?

Le coach sportif nous raconte donc sa rencontre avec une femme d'une grande beauté, à qui «on donne Dieu sans concession». Et Dieu là-dedans, il compte, parce que pour Abou, la religion, c'est important:

«On a attendu le mariage, on ne se touchait pas...»

«Aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des Louboutin ou des sacs Louis Vuitton. Elles draguent avec le voile»

Mais on sent l'homme amer:

«Elles veulent passer pour des filles pieuses, vertueuses, mais il n'en est rien. Il faut les voir, dans le 94, toutes à porter le voile, il y en a qui pinent fort»

Il résume:

«J'avais trouvé une certaine spiritualité, j'étais bien et je suis tombé sur une personne qui a joué de ça»

Abou n'attend plus:

«En février, je fais la demande. En mars, on fait le mariage»

Mais les ennuis commencent rapidement...

«Elle était jalouse maladive. Mais je ne pressentais rien car j'aime la jalousie. J'aime qu'on fouille dans mon téléphone»

Bon, s'il le dit. Par amour pour sa femme, jalouse, l'homme ferme même son Instagram.

«J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? Je retire Insta»

Mais cela ne suffit pas.

«Fini les coachings avec les femmes en leggings moulants. C'est pas grave, j'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger»

Et un jour...

«Je suis quelqu'un qui ne fouille pas. Je demande son téléphone, je vais dans Snap, et je vais dans les comptes bloqués»

Abou découvre la tromperie:

«Le gars me dit: "Mec, j'ai couché avec elle pendant le Ramadan, je suis descendu en Espagne avec elle"»

Il confronte sa femme.

«Je dis à ma femme: "Ecoute, il y a un mec qui me dit qu'il a couché avec toi, je vais au travail, règle-moi ça, t'as deux heures"»

«Le mec m'envoie des preuves: ma femme sans voile, en string sur un lit en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt»

«Sa mère, elle est pas au courant de la puterie de sa fille»

Pourtant, il l'assure:

«J'ai un instinct, j'ai un sixième sens. Tu peux pas me mytho»

«Le 5 mai, elle est allée se faire taper les fesses par un autre gars, qui m'a envoyé une vidéo»

L'homme se sent mal. Il perd quinze kilos en peu de temps et se retrouve par deux fois à l'hôpital à cause de sa perte de poids.

«J'ai eu la redpill mais j'étais mal en point»

Désormais, il voit clair:

«Elle m'a trahi, elle a éveillé mon Sharingan»

«Elle a de la chance que je suis pas Mathias Pogba, je vais pas l'afficher»

Et il commence à parler plus en détail des relations multiples que la femme entretenait avec d'autres:

«Elle faisait des trucs avec les autres qu'elle faisait même pas avec moi. C'est une pétrolière»

«Elle est dans son personnage de oukhty voilée. Stp, assume!»

«Même Leana, elle se marie, elle va pas tromper son gars. Je dis pas que c'est une tchoin — mais...»

«Laisse-moi sortir avec une strip-teaseuse qui s'assume, plutôt qu'une oukhty capable de me refiler des MST»

«J'ai fait tous les tests: Sida, hépatite, MST. Limite j'allais voir un gynéco»

«Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'était une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole»

Et Sam Zirah de répliquer: «Ah moi j'ai pas compris».

«Je t'expliquerai en OFF et tu vas faire "Aaaaah, le pétrole!"»

«Pétrolière? Ah mais tu veux vraiment pas m'expliquer?» Abou lui explique clairement et Sam finit par comprendre.

«Je veux bien que les gens comprennent que je suis loin d'être con»

«Je lui ai dit: "Vas-y remonte à Paris, je te souille une dernière fois et je jette comme un sac poubelle", comme ils l'ont tous fait»

Mais le bon About le concède: «Au final, je ne l'aurais pas fait».

«Elle est partie avec toutes ses affaires pendant que j'étais au travail. Elle savait que j'allais le découvrir. Elle sentait la patate»

«Je suis sur le retour du marché des transferts. Les filles qui ont pas le bac, ne parlez pas avec moi!»

Il l'avait d'ailleurs dit plus tôt:

«D'ailleurs les meufs, si vous avez pas le bac, vous venez pas me parler. Minimum le bac, moi je veux pas parler aux femmes qui font rien de leur vie»

«Maintenant, je suis devenu plus ferme, plus dur. J'ai pas le temps pour les femmes qui me racontent des bobards. C'était la leçon»

Il l'assure:

«Même ma cousine Mimi, elle ne le savait pas»

Conclusion?

«Elle a tout perdu, c'est moi qui ai tout gagné»

On souhaite tout le meilleur à Abou pour la suite!

(acu)