Cela fait presque un mois que pour toute la planète (people), ces deux stars sont en couples. getty, keystone

Pourquoi veut-on à tout prix caser Shakira avec Hamilton?

Depuis quelques jours, les internautes sont en quête du moindre indice de coup d'un soir ou de foudre, entre le pilote et la popstar. Pourquoi? Déjà parce qu'on aime démesurément la vie sentimentale des people. Et puis, quand ça pète, l'opinion publique choisit toujours un camp. Désolé, Piqué. Récit.

On parle désormais de Lewis Hamilton, mais Timothée Chalamet, Taylor Swift ou Pierre Maudet feraient largement l'affaire. L'idée étant que Shakira (re)trouve le grand amour. Du moins un début de flirt suffisamment fiable pour être en mesure de mettre une raclée à l'affreux Gerard Piqué. Car les internautes n'attendent en réalité que ça: faire sa fête au footeux espagnol qui a brisé le cœur de la mère de ses gosses.

Aussi un peu parce qu'on semble toujours bien moins armés pour digérer une rupture de stars... que les stars elles-mêmes. Vous vous êtes remis, vous, du divorce entre Brad Pitt et Jennifer Aniston?

Même les pros le disent: «Lorsque nous voyons des couples de stars qui semblent vraiment forts, nous ne pouvons nous empêcher de romancer leurs relations et de nous investir sérieusement dans leur succès» Kathryn Smerling, thérapeute de couple new-yorkaise, à Cosmopolitan

Si Shakira répète qu'elle «va de l'avant», même en mission spéciale bonheur, ses fans ont encore le crampon du jeune retraité en travers de la gorge. A les entendre, la vengeance doit sonner, si possible en laissant un sale acouphène au goujat.

C'est simple, depuis le début de l'année, il suffit que la Waka girl chuchote à l'oreille d'un mâle pour que les observateurs s'emballent. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a moins d'un mois, on jetait encore Tom Cruise dans les bras de la plus scrutées des popstars. Elle démentira. Mollement, parce qu'elle a tout de même besoin d'un petit shoot d'attention. C'est humain.

Shakira et Tom Cruise, au Grand Prix de Miami, le 7 mai.

Désormais, exit Top Gun et Miami, Hola le petit prince des circuits et la ville de Barcelone. Dimanche 4 juin, sous le soleil espagnol, le Britannique et sa Mercedes se sont hissés sur la deuxième marche du podium. Mais tout le monde s'en est fiché. Une petite phrase, que l'on entend rarement en conférence de presse de Formule 1, a marqué les esprits comme de la gomme dans un virage.

«Je dois me trouver une Latina» Lewis Hamilton, hilare, à son coéquipier George Russell.

Un voeu qu'on formule d'ordinaire au fond d'un verre de trop, mais qui a mis la puce à l'oreille des thérapeutes en pantoufles. Sur le circuit, ce jour-là, une latina (et pas des moindres) goûtait aux joies de la mécanique. Le temps de déposer la marmaille chez son ex, Shakira a fait sensation, à Barcelone, «cette ville dans laquelle j’ai appris que l’amitié est certainement plus longue que l’amour», comme elle disait, début avril, avant de fuir pour la Floride. Le destin va-t-il écraser cette tirade un peu trop pleurnicharde pour être honnête?

Anecdote inutile: le pilote Max Verstappen a non seulement liké cette photo, mais il s'est abonné aux mises à jour de celle-ci. Commère, va! twitter

Hamilton doit-il «se trouver une Latina» ou a-t-il trouvé une Latina? C'est le cœur de l'enquête, l'oeil du cyclone qui agite les pauses déj' et les potins de tea-room depuis dimanche. Les rumeurs bruissent, les indices pleuvent. D'autant que Shakira n'a pas fait que poser bêtement le long du circuit, elle a partagé quelques margaritas et deux ou trois tapas en compagnie du pilote. D'accord, on est loin du dîner aux chandelles, mais les faits sont là. Et le bras (d'Hamilton) aussi.

Aaaah, ce bras! Qu'importe si sa main droite est sur l'épaule d'un autre être humain et que la photo n'a rien à envier à celles qu'on commet en famille, à moitié ivre: Hamilton touche Shakira. «Est-ce qu'on touche des gens qu'on n'aime pas, hein?», écrira sur Twitter, en sueur, un enquêteur du dimanche.

Cet internaute n'était d'ailleurs pas au bout de ses peines puisque, le même jour, des clichés du Grand Prix de Miami ont refait surface, offrant à manger aux spéculateurs matrimoniaux: le couple s'était déjà touché. Au bord de l'eau.

De là à dire que Shakira lui...

... donne sa main.

Au très chic Cipriani de Miami le soir du 7 mai dernier.

C'est tout? Bien sûr que non. Peu de temps après le Grand Prix de Miami, les deux stars ont publié sur Instagram leur compétence une fois les vagues. Il y a quatre jours sur le profil d'Hamilton, le 23 mai du côté de Shakira. Toujours en Floride. La flotte a la même couleur, le ciel est bleu et c'est la même planche, bon sang, Internet en est désormais certain: ils vont se marier. Sans compter qu'ils se seraient discrètement croisés, le soir-même, dans le restaurant Cipriani.

Une histoire à... l'eau de rose? instagram

Mais revenons à Barcelone et au dimanche 4 juin: une fois la nuit tombée, Hamilton et Shakira décident de noyer cette folle journée ensemble et en boîte. Direction le centre-ville pour y rejoindre... Mbappé et Neymar, déjà solidement arrimés au bar. De futurs témoins de mariage? A en croire Internet, tout est possible. Et surtout le plus improbable. Pourquoi, Madame la thérapeute de couple?

«Parce qu'on a la conviction que, dans leur monde, l'amour l'emporte sur tout et les rêves deviennent réalité. Alors pourquoi pas nous?» Kathryn Smerling

Conclusion?

L'enquête, qui dure tout de même depuis plusieurs jours, est passionnante. Mais elle patine. La faute aux personnages principaux, pas foutus d'officialiser leur idylle en s'embrassant goulûment devant les photographes de TMZ. Taylor Swift, au moins, quand elle prend du bon temps avec le chanteur du groupe 1975, elle fait les choses bien. Bon, selon les mêmes TMZ, la popstar et Matty Healy auraient (déjà) rompu. Au moins, nourrissent-ils nos fantasmes, nos pauses clopes et nos frustrations de misérables nobody. D'autant que Taylor serait déjà en train de se consoler dans les bras d'un jeune joueur des Lakers, Austin Reaves.

Avant d'en apprendre davantage sur la vie sentimentale de nos deux célibataires, petite anecdote: Gerald Piqué, qui suivait assidûment le Grand Prix dimanche, adore (adorait?) le champion de Formule 1 britannique. Piqué... out.

Quelqu'un a des nouvelles de Brad et Jennifer?

