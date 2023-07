What else? Eh bien George Clooney n'en est pas resté là. Il a voulu se venger et quoi de mieux qu'une blague axée sur le zizi pour montrer que c'est lui le patron de l'humour? Il aurait notamment collé un autocollant disant «Petit pénis à bord» sur la voiture de Brad Pitt. Lol.

Disney prévoit de filmer ces 18 classiques

La société à la souris aime faire des remakes en prise de vues réelles de ses dessins animés iconiques. Voici un aperçu de toutes les adaptations prévues.

Disney a sorti quatre adaptations en live-action de ses classiques au cours des douze derniers mois: La petite sirène, Peter Pan & Wendy, Tic et Tac, Les rangers du risque et Pinocchio. Si certains n'ont pas été des succès (on pense à Pinocchio), Disney n'a pas l'intention de s'arrêter. Les suites des films Le roi Lion et Le livre de la jungle ont respectivement leur date: début de l'été 2024 et 2026. Aladdin et Cruella devraient tous deux transformer l'essai et avoir un deuxième volet.