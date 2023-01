Vidéo: watson

Kate Winslet rassure une journaliste stressée et ça va vous émouvoir

Alors qu'une jeune journaliste venue interviewer Kate Winslet lui confiait son stress, l'actrice a tout fait pour la rassurer. Une séquence qui a fait le tour du web.

On aurait tout aimé avoir une Kate Winslet une fois dans sa vie pour nous dire les mots qu'elle a prononcés à une jeune journaliste de la télévision allemande ZDF. Cette dernière était venue l'interviewer dimanche 8 janvier pour l'émission pour enfants Logo!. Durant l'interview, la jeune journaliste du nom de Martha lui a confessé être anxieuse. En effet, il s'agissait de son premier entretien et elle était visiblement impressionnée de se retrouver face à la star (en même temps, qui ne le serait pas?).

Kate Winslet, rompue à l'exercice, a été visiblement très touchée par la vulnérabilité de la jeune reporter. Avec beaucoup de bienveillance, celle-ci a tout fait pour la rassurer:

«C'est la première fois que tu fais ça? Quand nous ferons cette interview, ce sera l'interview la plus incroyable jamais réalisée. Et tu sais pourquoi? Parce que nous avons décidé qu'elle le sera» Kate Winslet zdf

L'actrice britannique de 47 ans poursuit, toujours avec classe: «Tu peux me demander ce que tu veux, et tu n'as pas à avoir peur. Tout va se passer de manière incroyable. Ça va bien se passer, d'accord? On y va!»

Après cet échange inspirant, l'interview s'est évidemment très bien passée et s'est conclue par un selfie entre la star et son intervieweuse. Une séquence qui a ému la Toile. Les images de cet échange ont été vues plus de quatre millions de fois sur Twitter.

Kate Winslet est actuellement à l'affiche du blockbuster Avatar: La Voie de l'eau, qui, comme le premier volet, est actuellement en train de pulvériser tous les records. Avec 1,7 milliard de dollars de recettes en moins d'un mois, le film est en passe de devenir l'un des plus gros succès du box-office. Pour savoir ce qu'on en a pensé, c'est par ici 👇.

On la retrouvera également sur les écrans le 10 février dans un autre film de James Cameron et dans le rôle qui l'a révélé: Titanic. En effet, le film ressort en salles pour ses 25 ans (et pour la Saint-Valentin), dans une version restaurée et augmentée des derniers standards de diffusion à l'instar d'Avatar 2: en 4K, 3D, HDR et HFR.

