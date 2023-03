Vous l'avez reconnu? Oui, c'est le très «British» acteur Hugh Grant. Image: sda

People

Et l'Oscar de l'acteur le plus odieux de la soirée va à...

L'année dernière, c'est bien évidemment Will Smith et sa gifle qui a défrayé la chronique aux Oscars. Cette année, une autre star s'est illustrée sur le tapis rouge, d'une manière assez surprenante.

Plus de «Divertissement»

Hugh Grant, l'acteur britannique surtout connu pour les films Notting Hill ainsi que Bridget Jones (et pour une affaire de prostitution dans les années nonante) s'est montré à la fois odieux et condescendant envers une présentatrice, lors d'une interview sur le tapis rouge de la 95e cérémonie des Oscars, dimanche à Hollywood.

Grant a répondu aux questions d'Ashley Graham le plus brièvement possible et a fait part de son désintérêt flagrant, qui fait peine à regarder. Voici l'échange, qui a fait fureur auprès de la Twittosphère:

Pour lancer la discussion, la starlette américaine s'est exclamée:

«Qu'est-ce que ça fait d'être dans Glass Onion? C'est amusant de tourner quelque chose comme ça?»

La réponse de l'acteur: «Je suis à peine dedans, je n'y suis resté que trois secondes» Hugh Grant, sur un ton légèrement irrité

Les 3 secondes de Hugh Grant dans Glass Onion: Vidéo: YouTube/Huginn Hjartarson

Comme le rapporte Page Six, cet interview de celui qui est pourtant connu pour incarner l'élégance britannique, intervient quelques jours après qu'il a admis avoir fait un doigt d'honneur à une «gentille femme du coin», pendant le tournage de son dernier film «Donjons et Dragons». Quelle classe, Hugh Grant! (jch)