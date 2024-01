L'acteur de la série The Bear est l'égérie de la nouvelle campagne Calvin Klein. Image: watson

People

Jeremy Allen White pose presque nu en haut d'un immeuble new-yorkais

L'acteur américain est l'égérie de la nouvelle campagne Calvin Klein. Et les photos sur lesquelles il pose en slip ont agité internet.

Avant de vous présenter les clichés, un peu de contexte, voulez-vous? Jeremy Allen White, 32 ans et acteur principal de la série The Bear, est la star de la dernière campagne Calvin Klein.

On vous pitch le décor de la vidéo, publiée le 4 janvier sur le compte Instagram de la marque: la golden hour inonde Manhattan de sa lumière. Jeremy Allen White marche d'un pas nonchalant dans les rues de la ville, puis entre dans un immeuble, grimpe deux à deux les marches – tout ça filmé au ralenti, évidemment – qui l'amènent au dernier étage. Une fois sur le toit, ni une ni deux, il se fout à poil (enfin, en caleçon Calvin Klein) et commence à faire quelques push up, à lancer des regards langoureux à la caméra, à s'étirer, avant de se poser sur un canapé en velours côtelé avec en fond la New York skyline.

Ça fonctionne.

Vidéo: watson

Image: instagram @calvinklein

Le fameux canapé en velours côtelé.

Image: instagram @mertalas

Image: instagram @calvinklein

Image: Instagram @calvinklein

Les internautes s'affolent

A peine publiées, les photos ont inondé les réseaux sociaux et généré des milliers de commentaires. Beaucoup s'extasient sur la plastique de l'acteur. Sur Instagram, on peut lire par exemple:

«C'est illégal»

«Il vient de sauver 2024»

«Merci Calvin Klein»

«Yesssss chef!»

«J'ai regardé cette vidéo au moins 15 fois»

«Wow!»

«C'est ce que j'appelle du bon marketing»

Nombre d'internautes se réjouissent également du «like» de la chanteuse Rosalía, qui serait en couple avec l'acteur.

«Bien joué Rosalía»

«Rosalía vient de réaliser mon rêve»

«Je l'envie»

La difficulté de poser en caleçon

Pourtant, malgré le succès apparent de la campagne sur les réseaux sociaux, Jeremy Allen White explique dans une interview accordée au magazine américain GQ la difficulté de poser en caleçon, notamment parce que ces images se retrouveront placardées en format géant dans le monde entier, confirme Calvin Klein.

L'acteur revient également sur la manière dont il s'est préparé pour le shooting photo. Deux films qu'il a récemment tournés – dont un dans lequel il incarne un lutteur – ont favorisé sa condition physique.

Jeremy Allen White avoue tout de même être fier de ce projet. Et de déclarer:

«Je n'imaginais pas cela lorsque je pensais à mon avenir. En même temps, qui se dit en grandissant: "Je serai un jour dans une campagne Calvin Klein?"» gq

On est contents pour l'Américain (et le reste du monde) que les étoiles se soient alignées. Comme le dit si bien un internaute: «Merci Calvin Klein.»