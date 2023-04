C'est compliqué les problèmes de riches. dr

Les Bennifer ont renoncé à un manoir à 64 millions

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont des girouettes quand il s'agit d'acheter du terrain. Le couple a renoncé à une maison très grande et très chère. Ils veulent plus.

Vous avez l'impression d'avoir déjà lu cet article dans la rubrique immobilier de watson qui n'existe pas? C'est normal. C'est parce que c'est la troisième fois que Jennifer Lopez et Ben Affleck jettent leur dévolu sur une maison.

Le couple est toujours à la recherche d'une nouvelle maison à Los Angeles. Elle doit comprendre au moins 76 chambres et 115 salles de bain et doit être de préférence plus chère que la dernière. Rappelons que celle qu'ils étaient à deux doigts d'acheter selon le site Dirt, expert de l'immobilier des stars, coûtait 64 millions de dollars... vivre la belle vie avec leur famille recomposée dans l'intimité et un confort suprême, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a l'évasion fiscale.

Alors sur quelle «maisonette» les Bennifer ont-ils dorénavant des vues? Selon Dirt, c'est Jennifer Lopez qui serait la plus investie dans cette quête. Elle a déjà visité plusieurs propriétés, dont celle du magnat de la mode aux Etats-Unis, Max Azria (il a créé la marque BCBG).

Image: hilton&

Son domaine est en vente depuis plusieurs années. En 2017, il en demandait 88 millions de dollars. Désormais fixée à 65 millions de dollars, la maison possède 17 chambres et 22 salles de bains. A titre de comparaison, la dernière demeure que les Bennifer ont failli acheter ne possédait «que» huit chambres et une douzaine de salles de bain. Franchement, minable.

L'annonce ne précise pas si la bergerie vient avec la maison. Image: hilton&

La propriété de Max Aziria comprend également un parking extérieur pour des dizaines de voitures (pas une dizaine), une piscine en mosaïque et son patio, un cinéma de «qualité professionnelle» précise Dirt, un hammam à la turque et un court de tennis éclairé.

On ignore si le petit personnel (indispensable dans ce genre de baraque) est vendu séparément ou pas. L'annonce ne le précise pas.

En tout cas, si les Bennifer craquent sur cette maison, il va falloir acheter des talkies-walkies. Imaginez: vous êtes dans la cuisine en train de regarder votre chef cuistot vous préparer un encas et votre mari est dans l'une des 17 chambres à coucher à l'étage, mais celle-ci se trouve à exactement 500 mètres... très désagréable. Autre point noir, ce genre de maison est si grande que vous n'avez pas intérêt à laisser trainer vos affaires n'importe où. Déjà que moi je perds tout le temps mon portable dans un open-space de 80 mètres carrés. Sans parler des repas chauds que vous avez envie de manger dans la chambre. Le temps que vous y alliez, ça peut refroidir très vite. Il faudra dire au petit personnel d'investir dans des cloches et de courir s'il le faut. Fatiguant tout de même les problèmes de riches.

En parlant de problèmes de riches...

