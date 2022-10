Bad Gal RiRi est de retour dans le game! image: keystone

People

Rihanna is back! Et voici les premières notes de son nouveau morceau

La star, considérée comme l'une des personnes les plus riches au monde, est revenue à ses premiers amours: la musique. Jeudi, elle a dévoilé un extrait... avec deux autres surprises.

Les fans ont dû attendre six ans: Rihanna est enfin de retour avec une nouvelle chanson. Celle-ci sera publiée vendredi 28 octobre. Mais ce n'est pas tout, la célèbre femme d'affaires se présente également avec deux autres surprises...

Une chanson: «Lift Me Up»

Le premier point sur la liste de retour de RiRi est son nouveau single «Lift Me Up» (2022). Il s'agit de la bande-son du blockbuster Marvel tant attendu Black Panther: Wakanda Forever (2022), soit la suite du méga-hit international Black Panther (2018) avec le défunt Chadwick Boseman (1976 - 2020) comme personnage principal. L'acteur américain est décédé à l'été 2020 des suites d'un cancer du côlon. Et c'est à lui que Rihanna dédie son nouveau morceau.

Un extrait de quelques secondes sur son compte Instagram a révélé, jeudi, à quoi ressemblera «Lift Me Up». La dernière fois que les fans de la Barbadienne l'ont entendu chanté, c'était en 2016, dans le cadre de son album Anti.

Une collection de lingerie

Le programme du retour de Rihanna ne s'arrête pas là. Le 9 novembre sera présentée la nouvelle collection de sa marque de lingerie Savage X Fendy. Des top model telles que Cara Delevigne, Irina Shayk et Lara Stone défileront notamment sur scène.

Là encore, un avant-goût a été dévoilé sur Instagram. Le défilé de mode complet sera diffusé sur Prime Video le 9 novembre. Date à laquelle il sera possible d'acheter les sous-vêtements.

Un show au Super Bowl

Cerise sur la gâteau, «Bad Gal RiRi» apparaîtra dans le spectacle de la mi-temps du Superbowl en février 2023. Elle l'avait déjà annoncé en septembre avec un post Instagram. Cela avant que le sponsor principal Apple Music a confirmé la nouvelle.

Le spectacle de la mi-temps du Superbowl est l'un des événements les plus regardés aux États-Unis. L'année dernière, selon la NFL, plus de 100 millions de personnes se sont connectées lorsque le Dr. Dre, Snoop Dogg, et Eminem notamment. ont fait leur apparition. De son côté, Rihanna s'est confiée auprès des journalistes de TMZ: «Je suis nerveuse, mais j'ai hâte d'y être.»

(cpf)

Traduit et adapté de l'allemand par mndl