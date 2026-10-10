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Cette star de la pop a conquis Hollywood après un échec sur Netflix

Eliminée de la télé-réalité Dream Academy, la jeune chanteuse slovaque Adéla prend sa revanche en solo. Entre succès viral sur TikTok, esthétique rose bonbon et lip-syncs de stars d'Hollywood, retour sur le phénomène pop qui bouscule l'industrie.

Daniela pardo, Joanna oulevay

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A part si vous vivez sous un rocher, il est peu probable que vous ayez raté cette chanson, intitulée Nicole Kidman, susurrée par une voix envoûtante:

«Every single night

I pray that my tits are sittin' right

Moulin Rouge, my corset is so tight

Babygirl in control

I feel like Nicole»

Non, vous ne rêvez pas, les paroles se traduisent par:

«Chaque soir,

je prie pour que mes seins soient bien placés

Moulin Rouge, mon corset est tellement serré

Babygirl aux commandes

j'ai l'impression d'être Nicole»

Osé, vous direz-vous? C'est tout à l'image d'Adéla, l'étoile montante de la pop, qui est cependant loin de se résumer à un joli visage. En effet, la Slovaque de 22 ans a réussi à s'imposer en haut des charts américains grâce à une voix solide, des mélodies accrocheuses, et des performances de danse à faire pâlir Tate McRae. Plus fort encore, la jeune artiste est passée d'une communauté issue du petit écran à celle du tout-Hollywood.

On rembobine.

Dream Academy

C'est en 2023 que la bobine de la jeune femme, Adéla Jergová de son vrai nom, se fait connaître à l'international. La raison? Sa participation à la très populaire émission diffusée sur Netflix Dream Academy, qui retrace les étapes de la formation d'un girl band. Les coulisses sont brutales, les émotions à leur paroxysme, et les filles, ultra-attachantes.

Dans le lot, l'on découvre la Suissesse Manon, qui finira par être sélectionnée pour intégrer le prestigieux groupe de pop globale, Katseye. Depuis 2023, cela dit, de l'eau a coulé sous les ponts. La jeune femme est désormais en hiatus, et nombre de ses fans ont renoncé à l'idée de la revoir aux côtés de Lara, Daniela, et des autres membres.



Dans le casting de Dream Academy, l'on retrouve Adéla, jeune Slovaque au talent incontestable, qui a la danse dans le sang et dont la personnalité crève l'écran. Malheureusement, son aventure tourne rapidement court. Trop indépendante pour un girl band, peut-être - allez savoir les critères implacables des «survival shows».

C'est justement cette indépendance et cet esprit de «louve solitaire» qui lui valent son succès actuel. Ne pas intégrer Katseye est loin d'affaiblir Adéla, qui a faim de succès, et d'une certaine forme de revanche. Il faut dire que l'artiste en herbe en a sous le pied, et dispose de nombreux atouts dans sa manche. Elle a vécu aux quatre coins de l'Europe, s'est formée au ballet et a intégré des écoles réputées à Moscou, Vienne, ou encore Londres. Elle n'a besoin que de son talent, et de multiplier sa fanbase glanée grâce à Dream Academy, pour frôler le haut des charts.

Virage solo

Et c'est un pari gagnant. En 2024, la starlette sort deux singles autoproduits et autofinancés qui font sensation, Homewrecked et Superscar. Le succès est au rendez-vous, et son public ne fait que croître.

Après avoir capté l'attention avec ses deux premiers singles, la jeune femme franchit une étape décisive en décrochant un contrat chez Capitol Records. L'été dernier, le phénomène prend une tout autre dimension grâce à TikTok, où son morceau Red Bottoms cumule les écoutes et enflamme la toile. Ce titre, mêlant des influences pop, R&B et soul, pose les bases de son premier album, intitulé Prima.

Pour concrétiser ses ambitions, la chanteuse s'entoure des meilleurs professionnels du milieu, à l'image du styliste Chris Horan, réputé pour ses collaborations avec Charli xcx.

C'est d'ailleurs drapée dans une tenue sur mesure signée de la griffe Afkir Paris qu'elle a fait une apparition remarquée lors du festival Lollapalooza à Chicago. Sur scène, Adéla est revenue sur ses origines, et le manque de modèles pop durant son enfance.

«Je suis originaire de Slovaquie, un tout petit pays au cœur de l’Europe, et j’ai toujours rêvé de devenir un jour une star de la pop. Je me disais: ‘Mince, je ne sais même pas s’il y a une pop star slovaque’, et il s’avère qu’il n’y en avait pas.»

Avec son titre Ain’t in LA, elle s'impose parmi cette nouvelle vague d'artistes internationaux (comme Tyla ou Zara Larsson) qui prouvent que le succès mondial n'est plus l'apanage des Américains, tout en cherchant à inspirer les talents venus d'ailleurs.

En prestation, la jeune femme fascine par sa capacité à entremêler la technicité du ballet et l'esthétique hip-hop, exécutant des mouvements complexes sur pointes. Sa présence scénique provoque un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux, où les internautes reproduisent ses pas.

L'era Prima

La presse spécialisée n'a pas tardé à emboîter le pas. En un temps record, la Slovaque multiplie les parutions prestigieuses: un shooting pour Teen Vogue, suivi immédiatement d'une couverture pour l'édition tchécoslovaque de Vogue, immortalisée par Michal Pudelka.

Soutenu par un univers visuel rosé extrêmement léché, qui détourne joyeusement les codes des décors instagrammables de Los Angeles, l'opus Prima, sorti au début du mois de septembre, entérine le triomphe d'une artiste déterminée à marquer son époque.

A présent, comme une manifestation autoréalisatrice, Adéla est un nom connu du tout-Hollywood. Les stars, de Pedro Pascal à Dua Lipa, s'amusent à faire des «lip-synchs» sur son titre Nicole - jusqu'à Nicole Kidman elle-même.

Celle que Netflix avait écartée tient enfin sa revanche: l'envolée sauvage d'Adéla ne fait que débuter.

(jod)