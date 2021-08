Divertissement

«Horrifié» par des scènes de sexe, Netflix bloque la sortie de Blonde



«Horrifié» par des scènes de sexe, Netflix bloque la sortie du film sur Marilyn

Jugées trop choquantes, deux scènes bloqueraient la sortie du film Blonde. Le géant du streaming a demandé au réalisateur de revoir sa copie.

Initialement prévu le 29 septembre 2021, le biopic sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas est repoussé. Netflix a décalé sa sortie en 2022.

Ce biopic basé sur le livre de Joyce Carol Oates raconte la vie intime de Marilyn Monroe. Il se présente comme l'un des longs-métrages les plus attendus du moment et pourrait bien aller jusqu'au aux Oscars.

On espérait qu’il soit présenté à la Mostra de Venise… mais le film biopic de Marilyn Monroe, #Blonde d’Andrew Dominik, avec Ana de Armas, ne sortira finalement pas cette année 😕#Netflix a décalé sa sortie à l’année prochaine, en 2022 📺 pic.twitter.com/2z0W38X6O5 — Jeremy M. (@JeremyMingot) July 29, 2021

Seulement, il y a un problème. Selon plusieurs médias, Netflix aurait été «horrifié »par le montage final «sexuellement explicite» du film Blonde. Une scène de viol et une scène de cunnilingus menstruel, en particulier. Le géant du streaming exigerait une version plus soft mais le réalisateur australien Andrew Dominik refuserait catégoriquement de revoir sa copie.

A quoi s’attendait Netflix?

Andrew Dominik est connu pour ses films violents comme Cogan: Killing Them Softly et L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Blonde ne déroge pas à la règle et n’a pas l’ambition d’être un film commercial et mainstream.

Image: giphy

De plus, imaginer que les dirigeants de Netflix n'avaient aucune idée du résultat final, du ton ou du scénario est assez cocasse. Est-ce que le réalisateur va plier face aux pressions de Netflix et modifier son montage ou est-ce que Blonde est condamné? Ou est-ce que cette embrouille n'est qu'un moyen marketing pour nous donner encore plus envie d'aller le voir?🤯

