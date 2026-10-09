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Vampire Diaries: Steven R. McQueen revient sur Instagram

Steven R. McQueen, l’interprète de Jeremy Gilbert dans «The Vampire Diaries», a retrouvé ses fans à Paris les 3 et 4 octobre.
Absent de la scène publique et du petit écran, Steven R. McQueen, l’interprète de Jeremy Gilbert dans Vampire Diaries, est de retour à la gym et sur Instagram.Image: imago

Méconnaissable, cette star de «Vampire Diaries» est de retour

Après des années de discrétion, Steven R. McQueen, révélé dans la série à succès Vampire Diaries, renoue avec la lumière, ses fans et Instagram - malgré un récent passage à Paris ayant déclenché nombre de commentaires peu flatteurs sur sa transformation physique.
09.10.2026, 11:5309.10.2026, 13:31

S'il réclamait d'abord des suggestions musicales, c'est surtout une bonne dose d'amour qu'a reçu Steven R. McQueen, ce jeudi. L'interprète de Jeremy Gilbert dans Vampire Diaries a publié pour la première fois sur Instagram depuis décembre 2021, soit presque cinq ans. La légende de la photo tient en quelques mots: «De retour à la salle de sport. Des suggestions de musique?»

Steven R. McQueen, dont l&#039;apparition à Paris a suscité des critiques sur son physique et des messages de soutien, publie son premier post Instagram depuis 2021.
L’acteur a publié un selfie sur Instagram le 8 octobre, près de cinq ans après son précédent post dans le fil de son compte.image: @steven_r_mcqueen

Face à l’objectif, l’acteur de 38 ans retrouve ainsi ses abonnés sans grand discours sur ses années loin des projecteurs. Pour la playlist, les propositions vont d’Ariana Grande à Linkin Park, en passant par Megan Thee Stallion. Certains suggèrent même la bande originale de The Vampire Diaries. La nostalgie a manifestement sa place entre deux exercices.

Beaucoup ont surtout voulu lui souhaiter la bienvenue et se sont réjouis de cette réapparition impromptue dans leur fil Instagram. Les commentaires lui témoignent tous azimuts encouragements, affection et combien ils sont heureux de le revoir. Car ce selfie arrive quelques jours après des retrouvailles beaucoup plus concrètes - mais tout aussi étonnantes.

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En effet, Les 3 et 4 octobre, Steven R. McQueen participait au «Forever Mystic Falls Fan Meet 7», à Paris. Cette convention réunissait plusieurs visages de l’univers Vampire Diaries, dont Ian Somerhalder, Paul Wesley, Kat Graham et Riley Voelkel. Une rare apparition pour celui qui s’est fait discret ces dernières années.

Steven R. McQueen, l’interprète de Jeremy Gilbert dans «The Vampire Diaries», a retrouvé ses fans à Paris les 3 et 4 octobre.
L'apparition de Steven R. McQueen à Paris, début octobre, a suscité de nombreux commentaires.image: x

Force est d'admettre que si de nombreux acteurs du show, diffusé entre 2009 et 2017, n'avait pas changé d'un iota, l'apparence et le poids de Steven R. McQueen ont considérablement évolué depuis sa dernière apparition à l'écran. Avec les vidéos et les photos de l'évènement ont donc afflué de très nombreux commentaires, parfois désobligeants, sur le physique de l'acteur.

THE VAMPIRE DIARIES, Steven R. McQueen, The Hybrid , Season 3, ep. 302, aired Sept. 22, 2011, 2009-. photo: Quantrell D. Colbert / CW / Courtesy: Everett Collection CW Network/Courtesy Everett Collect ...
L'acteur dans la saison 3 du show de vampires, au début des années 2010.Image: imago

D’autres fans ont protesté contre ces moqueries, rappelant que l’acteur avait, comme tout le monde, le droit de vieillir et de changer.

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Si le soutien est bien réel, les explications avancées en ligne sur son physique ou son retrait de la vie publique, elles, demandent davantage de prudence. Certains internautes ont évoqué la mort de son père, l’acteur et pilote automobile Chad McQueen à l'âge de 63 ans, en 2024, une rupture douloureuse avec son ex-fiancée ou encore une dépression, sans que l’acteur ait lui-même confirmé ces interprétations.

Son retour au sport a donc été lu par certains comme une réponse aux critiques. Quelques jours auparavant, il avait déjà partagé en story une photo de vélo d’appartement Peloton. Sous le selfie, des abonnés l’invitent d’ailleurs à ne pas se laisser atteindre par les commentaires négatifs et à prendre soin de lui. Le message dépasse la question de la salle de sport: ils sont contents de le retrouver.

Si son visage reste associé au petit frère d’Elena Gilbert, incarnée par Nina Dobrev, dans Vampire Diaries, il a ensuite intégré Chicago Fire en 2015, dans le rôle du pompier Jimmy Borrelli. Son personnage a quitté la série l’année suivante, rappelle Us Weekly.

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Petit-fils de Steve McQueen, l’acteur s’est depuis éloigné des plateaux. Entertainment Weekly situe son dernier rôle crédité dans le western The Warrant, sorti en 2020.

Si, pour l’heure, ses retrouvailles avec le public passent par une convention et un selfie, ses fans ont visiblement beaucoup d'autres attentes. Affaire à suivre. (mbr)

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