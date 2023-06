Al Pacino, 83 ans, bientôt papa? L'acteur brise enfin le silence

Al Pacino répond (enfin?) aux rumeurs qui le disent bientôt papa. images: getty, instagram

Al Pacino, 83 ans, bientôt papa? L'acteur réagit enfin aux rumeurs

Cette fois, c'est confirmé: le géant du cinéma américain attend bien un bébé avec sa petite amie Noor Alfallah, 29 ans. Et Al Pacino semble aussi surpris que nous.

«Disons que... c'est très spécial ce qui m'arrive.» Al Pacino a réagi pour la première fois à sa paternité, dévoilée la semaine dernière par les féroces tabloïds américains. A 83 ans, l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma se prépare à accueillir son quatrième enfant.

La maman? Noor Alfallah, une riche américano-koweïtienne de 29 ans, qui partagerait sa vie depuis l'apparition du Covid-19. Après avoir été notamment en couple avec Mick Jagger. Les «proches» de la jeune femme avaient confié à TMZ qu'elle «adore sortir avec des hommes âgés et aisés», mais que l'âge n'a pourtant jamais été un «critère déterminant» pour elle.

C'est le Daily Mail qui a pu, ce mardi, soutirer la première réaction d'Al Pacino, dans les rues de Los Angeles. Sur la séquence vidéo, le Parrain semble de bonne humeur et plutôt réjouit de ce futur heureux événement qui, selon des proches de l'acteur, devrait arriver le mois prochain.

capture d'écran du Daily mail.

«Oui, c'est très spécial. Un bébé, ça a toujours été très spécial pour moi, j'ai beaucoup d'enfants. Mais qu'il arrive à ce stade de ma vie, c'est... vraiment spécial!» Al Pacino, à un photographe du Daily Mail

La fin des rumeurs ?

Lunettes d'aviateur, long manteau bleu foncé et écouteurs dans les oreilles, la star a déclaré ne pas «connaître» encore «le sexe du bébé». OK, c'est peu, mais déjà beaucoup. Surtout après une semaine de rumeurs beaucoup moins roses au sujet de sa paternité et de son couple.

Ce qu'on appelle «les proches», dans le jargon de la presse people, s'étaient littéralement lâché à son sujet. En vrac? Que leur relation était terminée ou, pire, qu'elle n'avait jamais existé. Que Noor Alfallah avait manipulé l'acteur pour lui soutirer de l'argent.

Et puis, en fin de semaine dernière, d'autres «proches» juraient au contraire qu'Al Pacino «ne pourrait pas être plus heureux». C'est probablement la seule chose que l'on peut lui souhaiter.

(fv)