Voici les looks les plus chéper des Grammy Awards

La 65ᵉ cérémonie des Grammy Awards s'est tenue dans la nuit de dimanche à lundi, à Los Angeles. Du beau monde sur le tapis rouge: de Shania Twain à Harry Styles en passant par Madonna, les stars ont osé l'audace.

En regardant les looks sur le red carpet des Grammy Awards, on avait presque l'impression que certaines célébrités ont confondu les Grammy avec les MTV Music Awards.

Une cérémonie placée sous le signe de l'audace et de l'impertinence. On a l'impression que moins les stars sont bankable plus elles font n'importe quoi sur le red carpet. La preuve en images.

Shania Twain

Quand t'essaies d'exister un peu trop fort.

Image: AP Invision

Harry Styles, l'arlequin

Que quelqu'un lui donne des quilles! On veut le voir jongler!

Image: AP Invision

Sam Smith

Les Volturi IRL.

Image: AP Invision

Vade retro satana!

Kacey Musgraves

Elle pourrait faire un super duo avec l'arlequin.

Lizzo

«Tire la chevillette, la bobinette cherra»

Image: AP Invision

Madonna

Le look est assez sobre, c'est le reste qui va pas.

Cardi B

Algue-woman.

Doja Cat

Habillée en flaque de pétrole.

Blac Chyna

Prête pour le Carnaval de Rio. Samba!

Nous non plus, on n'a pas compris ce qu'elle faisait là. instagram BlacChyna

Coco et Ice-T

La dame a compté en Mississippi dans la douche auto-bronzante.

Machine Gun Kelly

Il est joli son collier, ça vient de chez Claire's?

instagram machinegunkelly

Pharrell

Peta likes son manteau.

Camila Cabello

La tenue n'est pas finie, n'est-ce pas?

Benny Blanco

«C'est moi qui ai fait ma tenue, c'est joli hein! J'étais sous LSD au Burning Man et tout à coup, je me suis mis... à créer.»

Dwayne Jonhson

On aimerait bien savoir à quoi ressemble la petite liquette sous la veste.

Selon vous, quel est le pire look? Rendez-vous dans les commentaires.

Ce fan qui a ému Adele aux larmes et va vous émouvoir aussi