Le 6 février, la star de la télé-réalité Kylie Jenner, à droite, a annoncé la naissance de son fils avec Travis Scott, à gauche, leur deuxième enfant ensemble. Image: sda

People

Kylie Jenner décide de changer le prénom... de son nouveau-né

La saga des prénoms des bébés Kardashian-Jenner continue, avec cette fois une première familiale: une rétractation!

Le 6 février, Kylie Jenner a annoncé la naissance de son fils avec Travis Scott, leur deuxième enfant ensemble, dans un post Instagram d'une toute petite main tenant une main encore plus petite. Le petit garçon, qui est arrivé le 2/2/22, est le dernier né de la famille Kardashian-Jenner.

La fameuse photo sur Instagram: Image: instagram

Dans un style très hollywoodien, à la naissance, aucun des parents du bébé (ni les tantes Kim, Khloe, Kourtney et Kendall, d'ailleurs) n'a donné la moindre indication sur le prénom du petit bout de chou. Mais, moins d'une semaine plus tard, Kylie a partagé le nom de son fils dans une story sur Instagram. «WOLF WEBSTER», a-t-elle écrit, accompagné d'un emoji cœur blanc. Enfin, c'est du moins ce que nous pensions.

Comme le rapporte The Cut, il s'avère que le bébé ne dégageait pas vraiment des vibrations de «Wolf», car le 21 mars, donc un mois complet après que la benjamine du clan Kardashian a annoncé le nom de son fils, elle a décidé de changer d'avis.

Après avoir posté une douce vidéo relatant sa grossesse, Kylie en a profité pour remettre les pendules à l'heure, à nouveau via son compte Instagram:

«Pour info, le nom de notre fils n'est plus Wolf. Nous avons juste vraiment eu l'impression que ce n'était pas lui. Je voulais juste partager parce que je continue à voir Wolf partout»

La vidéo, très sobre, dédiée au deuxième enfant de Kylie et Travis: Vidéo: YouTube/Kylie Jenner

On souhaite une très longue vie à... du coup, avec tout cela, on ne connait même pas le nouveau prénom du bébé. Cette fois-ci, peut-être que Kylie Jenner et Travis Scott attendront six mois, voire une année avant de l'annoncer. Histoire d'être sûr et certain de leur choix.