Joe Jonas et Sophie Turner seraient sur le point de divorcer. Image: getty/instagram

People

Que se passe-t-il entre Joe Jonas et Sophie Turner?

Rien de va plus chez nos people. Après Britney Spears, c'est au tour du chanteur des Jonas Brothers, Joe Jonas et de l'actrice Sophie Turner de faire face aux rumeurs de divorce. On vous raconte tout.

Le mercure rétrograde et ça fout le bordel chez nos stars. Preuve en est les couples qui se sont récemment séparés: Britney et Sam Asghari, Rosalia et Rauw Alejandro ou encore Ariana Grande et Dalton Gomez. Les noms de Joe Jonas et Sophie Turner s'ajouteront-ils à cette liste? Et bien oui, selon le magazine The Cut. Mardi, le musicien Joe Jonas, chanteur du groupe les Jonas Brothers, aurait demandé le divorce et se séparerait donc de sa femme, l'actrice de Game of Thrones Sophie Turner. Le couple, qui partage deux enfants, est marié depuis 2019.

Alors, divorce ou pas?

Tout commence avec de simples rumeurs, comme toujours, à la suite de quelques apparitions publiques du chanteur sans alliance. On raconte également que Joe Jonas aurait rencontré des avocats dont la spécialité est, vous l'aurez deviné, le divorce. Toutefois, si tout n'était que blabla jusque-là, NBC a obtenu des documents judiciaires montrant que le chanteur aurait bel et bien déposé une demande de divorce dans le comté de Miami Dade. C'est là que le couple s'est établi avant de vendre leur maison récemment.

Toujours selon ces documents, Joe aurait qualifié leur mariage «d'irrémédiablement brisé», mais aurait opté pour la garde partagée. Toutefois, aucun de leurs représentants n'a confirmé la nouvelle du divorce, et l'équipe de Sophie Turner, contactée par The Cut, s'est refusée à tout commentaire.

Le chanteur porte encore sa bague si l'on en croit son dernier post Instagram. Image: instagram

Seulement voilà, tout ne semble pas aussi simple puisque le chanteur a publié une photo de lui, mardi, sur Instagram. Et spoiler, il porte toujours sa bague... Affaire à suivre.