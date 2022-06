keystone

L'ex-mari de Britney Spears s'incruste à son mariage et se fait éjecter par la police

La popstar et son futur mari Sam Asghari étaient semble-t-il en pleins préparatifs lorsque Jason Alexander s'est incrusté dans leur propriété de Los Angeles. Il a été interpellé par la police.

Jeudi 9 juin dans l'après-midi, un peu avant la fête qui devait avoir lieu le soir même, Britney Spears et Sam Asghari étaient encore en pleins préparatifs lorsque l'ambiance s'est un peu rafraîchie. Jason Alexander, un ami d'enfance de la chanteuse de 40 ans avec qui elle a été mariée pendant un peu plus de deux jours en 2004, s'est pointé dans la luxueuse villa du couple à Thousand Oaks, près de Los Angeles en Californie.

Britney Spears et Sam Asghari se sont fiancés en septembre 2021. instagram

Selon la presse people américaine, l'intrus s'est carrément filmé en direct sur Instagram. Dans la vidéo, on le voit apparemment affirmer à un agent de sécurité qu'il est sur la liste des invités.

Il a ensuite poursuivi son petit manège en demandant «où est Britney?» puis a traversé le jardin, parcouru un étage du manoir, avant d'arriver sous une tente décorée de fleurs où devait avoir lieu la cérémonie. Il s'y est présenté sous son nom à des employés en train de préparer les lieux, leur expliquant qu'il était le premier mari de Britney. Selon des sources citées par Page Six, Jason Alexander aurait admis être là pour «gâcher la fête».

Arrêté par la police

Celui qui se présente comme un pro-Trump (il était présent devant le Capitole lors des émeutes du 6 janviers 2021) s'est ensuite fait interpeller par la police, qui l'a emmené menottes aux poignets et placé en garde à vue. L'avocat de la chanteuse a déclaré à Page Six qu'il «travaillait en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour s'assurer que Monsieur Alexander soit poursuivi de manière très stricte dans toute la mesure de la loi».

Selon une source proche de la star, Britney a été particulièrement choquée par cette intrusion, mais ne s'est pas laissée abattre. Le mariage a pu se dérouler sans encombre dans la soirée.

Le couple s'est marié dans son manoir de Thousand Oaks, près de Los Angeles en Californie. instagram

Un mariage VIP

Seul le frère de la chanteuse était invité; son père, qui a tenu Britney sous tutelle jusqu'en novembre dernier, n'était pas présent, pas plus que la mère ou la sœur de la star.

Sur la liste des invités célèbres figuraient Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore ou encore Donatella Versace, cette dernière ayant même dessiné la robe de mariée de la chanteuse de 40 ans.

Britney Spears et Sam Asghari sont ensemble depuis 2016. Ils se sont fiancés en septembre 2021 et avaient annoncé sur les réseaux sociaux que la star était enceinte, avant de finalement déclarer, anéantis, que la chanteuse avait fait une fausse couche. La popstar a déjà deux garçons, issus de son deuxième mariage avec Kevin Federline entre octobre 2004 et juillet 2007.

