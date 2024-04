Taylor Swift et Matty Healy ont vécu une courte relation amoureuse en 2023. Image: pinterest

Qui est Matty Healy, le fuckboy que Taylor Swift voulait «réparer»?

Le nouvel album de Taylor Swift ne parle non pas de sa rupture avec l'acteur britannique Joe Alwyn, mais de sa relation tumultueuse – et venue du passée – avec Matty Healy, leader du groupe pop-rock britannique The 1975, mais aussi le petit-ami le plus «détesté» des Swifties.

Taylor Swift était accro. Accro à l'amour, à la folie et à l'intensité de sa relation avec Matty Healy ou le «cyclone» de sa vie. Une révélation surprenante sur la vie amoureuse de la chanteuse puisque ces deux-là n'ont jamais vraiment vécu de relations amoureuses sérieuses. Matty Healy, 35 ans, a marqué la chanteuse comme on marque du bétail au fer rouge. Et pour cause, dix ans après, elle lui dédie un album comme une ado dédierait son journal intime au «bad boy» du lycée.

C'est en 2014 que Taylor Swift et Matty Healy se rencontrent. Les deux jeunes artistes, qui comptent plusieurs amis en communs, se lient d'abord d'amitié avant de tomber dans les bras l'un de l'autre. Sans jamais confirmer leur idylle, ils se quittent. En avril l'an dernier, les deux stars se revoient mais on rapporte leur rupture à peine un mois plus tard. Une relation à l'image de cet album: chaotique, tumultueux, mais qui nourrit le fantasme de l'Américaine parfaite au bras du Britannique rebelle.

Un «golden retriever tatoué»

Fils de deux figures éminentes dans l'industrie du divertissement britannique – que les rumeurs disent avoir été alcooliques et accro à la cocaïne–, Matthew Healy nait à Londres et grandit dans un environnement où l'art et la culture sont omniprésents. Son père, Tim Healy, est un acteur renommé, et sa mère, Denise Welch, est également une actrice et présentatrice de télévision respectée du pays. Petit-fils d'une drag queen, il vivra son enfance entouré de stars comme Brian Johnson du groupe AC/DC, ami de son père qui deviendra son parrain.

Cheveux ébouriffés, allure décontractée et tatouages à profusion, Matty Healy incarne l'essence même du cool version rock. Sur scène, il électrise le public et capture l'essence rebelle de la jeunesse moderne. Sa nonchalance et son charisme magnétique font de lui une figure incontournable de la scène musicale attirant les foules. Un «golden retriever tatoué» qui deviendra un fuckboy qu'il faut «réparer», chante aujourd'hui Taylor Swift.

En effet, derrière le masque de la rock star impétueuse se cache un artiste profondément complexe, hanté par ses propres démons et en quête de rédemption. Ses paroles incisives et poignantes révèlent un esprit tourmenté, cherchant désespérément un sens dans un monde de chaos et de confusion.

Un amour «cosmique» et addictif

Et fuckboy, c'est peu dire. Matty Healy connaîtra l'abus de drogue et les séjours en cure de désintoxication. Une désintoxication que devra vivre Taylor Swift aussi, tant elle devra s'affranchir du chanteur britannique. En effet, dans The Tortured Poets Department, la chanteuse ne cache pas les traits addictifs de leur relation. Un amour «cosmique» et dépendant. Tellement d'ailleurs, qu'à peine sorti de prison (autrement dit, de sa longue relation avec Alwyn), Taylor Swift retombera dans ses bras parce qu'il a ce je-ne-sais-quoi.

Un homme que Taylor voudra sauver de ses démons, envers et contre tous, mais surtout contre ses fans, qui le méprisent hautement. Après tout, pourquoi l'Américaine parfaite devrait-elle finir avec l'habitué du bar du coin? Vous savez, celui qui balance des blagues gênantes, tellement gênantes qu'un silence assourdissant s'en suit. Ce type si immature qu'il en devient difficile d'entrevoir un futur. Un grand enfant qui n'a finalement besoin que d'une maman.

«Ils secouent la tête priant Dieu que je le lâche quand je leur dis que c'est mon homme. Mais Dieu n'aura pas à lever le petit doigt pour lui car moi je peux le réparer» Taylor Swift dans I Can Fix Him (No, Really I Can)

Une histoire d'amour aux airs de Roméo et Juliette, sauf qu'ici, personne ne mourra pour personne. Taylor Swift se rangera du côté de ses détracteurs pour fuir le chaos que cette relation tumultueuse a engendré et finira par le laisser partir. A tort ou à raison, Taylor Swift ne «veut plus de lui» et avouera finalement le voir comme «l'homme le plus petit qui n'a jamais vécu». Un homme qui ne saurait arriver à la cheville de son nouvel amour, Travis Kelce.