J.Lo et Ben Affleck sont au bord du divorce

Rien ne va plus chez les Bennifer. Plusieurs sources affirment que Ben Affleck a déménagé. Le couple n'a pas été vu ensemble depuis des semaines.

Le mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez n'aura pas duré longtemps. Ils s'étaient dit «oui» en août 2022 et aujourd'hui, plusieurs médias américains l'affirment: la chanteuse et l'acteur, c'est presque fini. Presque, parce qu'ils n'ont fait aucune déclaration officielle. Mais Ben Affleck aurait quitté leur maison depuis plusieurs semaines. Maison qu'ils ont mis deux ans à trouver.

Les sites people sont en ébullition et analysent les moindres faits et gestes du presque-ex-couple. L'acteur de 51 ans a par exemple été photographié dans sa voiture ce jeudi 16 mai au petit matin, quittant une villa de Los Angeles. C'est TMZ (qui d'autre?) qui s'est procuré ces clichés. Et Page Six s'est amusé à zoomer sur les photos pour vérifier s'il portait toujours son alliance. Oui, il la porte toujours.

Selon Page Six toujours, la chanteuse et actrice de 54 ans a été vue en début de semaine en train de visiter une maison à Beverly Hills avec la productrice de films Elaine Goldsmith-Thomas, avec qui elle travaille depuis de nombreuses années.

«Il se concentre sur son travail et ses enfants maintenant. Ben a déjà déménagé et ils devront probablement vendre la maison de rêve qu'ils ont mis deux ans à trouver. Ils ne cesseront jamais de s'aimer, mais elle ne peut pas le contrôler et il ne peut pas la changer. Cela n'aurait jamais pu durer» Une source à Intouch

Les rumeurs concernant leur rupture vont bon train depuis quelques semaines. D'abord, Jennifer Lopez s'est pointée toute seule au Met Gala le 6 mai dernier, même si on sait que Ben Affleck n'est pas friand de ce genre d'événements mondains.

Officiellement, Ben Affleck n'a pas pu venir, car il était sur le tournage de The Accountant 2. Mais Page Six qui connait son dossier par cœur, relève qu'il était présent à l'émission en direct sur Netflix The Roast of Tom Brady, qui a été filmé la veille du Met, le 5 mai. Touché!

Jennifer Lopez a foulé le tapis rouge du Met Gala le 6 mai 2024, seule. Image: AP Invision

Une autre preuve que le couple est au bord de la rupture: cela fait, non pas 46 jours ni 48 jours, mais exactement 47 jours comme le titre People et The Independent que les Bennifer n'ont pas été photographiés ensemble. 47 jours! Vous vous rendez compte?! Et le site People ne s'est pas gêné pour enfoncer Ben Affleck en mettant côte à côte une photo de Jennifer Lopez pimpante sur un tapis rouge et une photo de l'acteur en cardigan, la mine fatiguée, visiblement bien loin d'une soirée glamour, comme pour dire que c'était lui qui avait perdu.

Pas cool. capture d'écran people

Encore une preuve que leur mariage était voué à l'échec? Le site Intouch a rappelé que le couple suivait une thérapie pour travailler sur leurs problèmes conjugaux.

«Ben croit en la thérapie, jusqu'à un certain point, et est prêt à participer avec un esprit ouvert, même s'il déteste tout ce processus humiliant (...) Mais tout est un combat entre eux» Une source à Intouch

Si leur vie est analysée sous toutes les coutures par la presse people, c'est parce que leur histoire d'amour a commencé il y a plus de 20 ans. Ils se sont rencontrés en 2001 sur le tournage de Gigli, un film qui a fait un bide. Pendant 1 an et demi, ils ont été au centre des tabloïds.

Le clip de Jennifer Lopez «Jenny from the Block» dans lequel Ben Affleck est présent, n'a pas aidé à les rendre plus low profil. Au contraire, ils sont l'un des premiers couples de stars à obtenir un diminutif: les Bennifer. Fiancés une première fois en 2003, ils annonceront finalement l'annulation de leur mariage un jour avant la cérémonie en raison de «l'attention excessive des médias.»

