bien ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
People

L'acteur défunt Val Kilmer refait surface sur grand écran

Le secret derrière le retour de cette star défunte au cinéma
Val Kilmer «revit» grâce à l'intelligence artificielle.images: getty

L'IA a encore frappé à Hollywood

Un an après sa disparition, Val Kilmer s'apprête à réapparaître au cinéma. Ce retour est rendu possible grâce à une nouvelle technologie.
19.03.2026, 17:0019.03.2026, 17:00
Un article de
t-online

L'acteur Val Kilmer, décédé en 2025, doit tenir un rôle central dans le long-métrage As Deep As the Grave («Aussi profond qu'une tombe») grâce à l'intelligence artificielle.

Val Kilmer, une étoile qui s'est éteinte bien avant sa mort

Le réalisateur Coerte Voorhees a expliqué au magazine américain Variety qu'une version numérique de Val Kilmer incarnerait le personnage du Père Fintan, un prêtre catholique et spiritualiste indigène.

Ce rôle a été spécifiquement développé pour lui. Le réalisateur a confié que Val Kilmer était «l'acteur qu'il souhaitait pour ce personnage, car celui-ci puise dans ses origines autochtones ainsi que dans son lien et son amour pour le Sud-Ouest».

Selon Coerte Voorhees, la version numérique du comédien occupera une part «significative» du film. Pour sa représentation à l'écran, des images issues de différentes étapes de la vie de l'acteur seront utilisées.

La famille soutient le projet

La famille de Val Kilmer soutient pleinement cette initiative. Sa fille Mercedes travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, et son fils Jack apporte également son appui au projet.

Coerte Voorhees a cité la famille, soulignant qu'il était «important pour eux de relever à quel point ce film compte et que Val voulait absolument en faire partie. Il jugeait cette histoire essentielle et souhaitait que son nom y soit associé… Même si certains peuvent y voir une controverse, c'est précisément ce que Val aurait voulu».

Val Kilmer est décédé

Le film s'inspire de l'histoire vraie des archéologues Ann et Earl Morris, qui ont travaillé avec le peuple Navajo dans les années 1920. Le projet, lancé dès 2023, portait initialement le titre Canyon Del Muerto. Le casting réunit notamment Tom Felton, Abigail Lawrie, Wes Studi et Jacob Fortune-Lloyd.

L'IA gagne du terrain à Hollywood

L'usage de l'intelligence artificielle dans les productions cinématographiques n'est plus un cas isolé. Déjà en 2024, le film oscarisé The Brutalist avait eu recours à l'IA pour affiner l'accent hongrois d'Adrien Brody. De leur côté, Matthew McConaughey et Michael Caine ont également signé des contrats avec la start-up ElevenLabs, spécialisée dans la création de versions numériques de leurs voix.

(source: t-online)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Ça fait déjà polémique
Ça fait déjà polémique
de Sainath Bovay
Ça promet
Ça promet
de Marine Brunner
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
de Sainath Bovay
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
1
«L'Odyssée» se dévoile dans une première bande-annonce
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
Le nouvel Avatar vous fera le plus grand bien
de Sainath Bovay
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
Ces 10 films improbables sont de vrais rituels de Noël dans le monde
de Oliver Baroni
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
Ce film suisse pourrait bien être en route pour les Oscars
de Thomas Studer
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Dans les coulisses de l’annonce de la prog' du Paléo
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Justin Trudeau avec Katy Perry en Suisse? Ils veulent «que ça marche»
Après l'annonce mardi de la venue de la star de la pop américaine au Paléo Festival de Nyon, l'excitation est totale. Son compagnon, l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau, sera-t-il de la partie? En tout cas, selon des sources dans People, malgré des emplois du temps chargés, les tourtereaux filent le parfait amour.
Leur mise en ménage restera parmi les actualités people les plus improbables de l'an 2025. Mais, aussi étrange puisse-t-elle paraître, la relation entre Katy Perry et Justin Trudeau coule de source et suit son cours. Selon des initiés dans People, malgré des agendas respectifs bien remplis, le couple fait en sorte que tout fonctionne le plus sereinement du monde.
L’article