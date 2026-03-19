Val Kilmer «revit» grâce à l'intelligence artificielle. images: getty

L'IA a encore frappé à Hollywood

Un an après sa disparition, Val Kilmer s'apprête à réapparaître au cinéma. Ce retour est rendu possible grâce à une nouvelle technologie.

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L'acteur Val Kilmer, décédé en 2025, doit tenir un rôle central dans le long-métrage As Deep As the Grave («Aussi profond qu'une tombe») grâce à l'intelligence artificielle.

Le réalisateur Coerte Voorhees a expliqué au magazine américain Variety qu'une version numérique de Val Kilmer incarnerait le personnage du Père Fintan, un prêtre catholique et spiritualiste indigène.

Ce rôle a été spécifiquement développé pour lui. Le réalisateur a confié que Val Kilmer était «l'acteur qu'il souhaitait pour ce personnage, car celui-ci puise dans ses origines autochtones ainsi que dans son lien et son amour pour le Sud-Ouest».

Selon Coerte Voorhees, la version numérique du comédien occupera une part «significative» du film. Pour sa représentation à l'écran, des images issues de différentes étapes de la vie de l'acteur seront utilisées.

La famille soutient le projet

La famille de Val Kilmer soutient pleinement cette initiative. Sa fille Mercedes travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, et son fils Jack apporte également son appui au projet.

Coerte Voorhees a cité la famille, soulignant qu'il était «important pour eux de relever à quel point ce film compte et que Val voulait absolument en faire partie. Il jugeait cette histoire essentielle et souhaitait que son nom y soit associé… Même si certains peuvent y voir une controverse, c'est précisément ce que Val aurait voulu».

Le film s'inspire de l'histoire vraie des archéologues Ann et Earl Morris, qui ont travaillé avec le peuple Navajo dans les années 1920. Le projet, lancé dès 2023, portait initialement le titre Canyon Del Muerto. Le casting réunit notamment Tom Felton, Abigail Lawrie, Wes Studi et Jacob Fortune-Lloyd.

L'IA gagne du terrain à Hollywood

L'usage de l'intelligence artificielle dans les productions cinématographiques n'est plus un cas isolé. Déjà en 2024, le film oscarisé The Brutalist avait eu recours à l'IA pour affiner l'accent hongrois d'Adrien Brody. De leur côté, Matthew McConaughey et Michael Caine ont également signé des contrats avec la start-up ElevenLabs, spécialisée dans la création de versions numériques de leurs voix.

(source: t-online)