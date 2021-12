People

Avec un milliard d'écoutes, Mariah Carey est la reine des chansons de Noël

Image: sda

Plus de 27 ans après sa sortie, «All I want for Christmas is You» reste la chanson de Noël la plus écoutée sur Spotify. Et de loin.

Lundi 1er novembre, Mariah Carey a ouvert la saison de Noël. La diva a posté une vidéo sur Instagram dans laquelle elle explose des citrouilles avec un sucre d'orge géant, sur les notes de son célèbre tube «All I want for Christmas is You».

Incontournable pour certains, insupportable pour d'autres, ce morceau est indiscutablement LE morceau de Noël. C'est ce que suggèrent les chiffres des écoutes en ligne.

Plus de 27 ans après sa sortie, le célèbre tube est de loin la chanson du genre la plus populaire sur Spotify, écrit Statista dimanche.

Le morceau de la diva de la pop a en effet dépassé le milliard d'écoutes sur la plateforme de streaming. A la deuxième place, «Last Christmas» du duo anglais Wham! (1984) ne compte «que» 794 millions de streams. De vieux classiques des fifties et des sixties figurent également dans le classement.

Pas dans le top 100

Grâce à son milliard d'écoutes, «All I want for Christmas is You» est donc le morceau de Noël le plus populaire. C'est beaucoup, mais pas assez pour figurer dans le top 100 des morceaux les plus streamés sur Spotify.

A la tête de la prestigieuse liste, on retrouve «Shape of You» de l'Anglais Ed Sheeran (2,9 milliards), «Blinding Lights» du rappeur The Weekend (2,7 milliards) et «Dance Monkey» de la chanteuse Tones and I (2,4 milliards).

Le tube de Mariah Carey détient pourtant un autre record: il a atteint la première position dans le classement hebdomadaire des titres les plus joués sur Spotify. (asi)