Quand il s'agit de retoucher ses photos, Naomi Campbell y va à la truelle. instagram naomi

«C'est le pire Photoshop que j'ai jamais vu»

Naomi Campbell a posté sur Instagram un cliché d'elle sur le tapis rouge des Oscars. Manifestement, elle a eu la main lourde avec Photoshop.

Il n'y a pas que les stars de la télé-réalité française qui ont la main lourde avec Photoshop ou FaceApp (coucou Manon Tanti!). Naomi Campbell s'est fait épingler pour les photos des Oscars qu'elle a partagées mercredi 15 mars sur Instagram. Invitée à l'after-party Vanity Fair, elle a fait sensation dans une robe Schiaparelli haute couture.

Seulement voilà, les clichés qu'elle a postés ne correspondent pas à la réalité, en particulier la première image qui, manifestement, a été retouchée par un stagiaire.

Le compte Instagram CelebFace, célèbre pour épingler les stars qui abusent des apps de retouches photo, a publié deux clichés côte à côte de Naomi Campbell: celui qu'elle a partagé sur Instagram et une photo Getty, agence officielle. Ainsi, on voit que le mannequin a éclairci son teint, a lissé sa peau, a affiné son nez et a exagéré sa «Jaw Line».

Attention, CelebFace est un compte addictif... instagram celebface

... Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous aurez de la peine à en sortir. instagram celebface

Les internautes aussi ont remarqué les changements grossiers et n'ont pas été tendres avec Naomi Campbell.

«Meuf, engage-moi, je peux retoucher tes photos pour qu'elles soient plus agréables à regarder»

«Elle ne veut pas accepter le fait qu'elle vieillit et c'est normal»

«S'il te plaît, efface cette photo. Tu es magnifique sans Photoshop»

«C'est le pire Photoshop que j'ai jamais vu»

Naomi Campbell a toujours été obsédée par les standards de beauté et ne s'en est jamais cachée. Elle racontait au Vogue britannique en 2016 qu'elle faisait un «lifting maison» en mettant du ruban adhésif caché sous ses perruques. Elle n'a pour autant jamais dit qu'elle avait fait un vrai lifting et reste assez discrète concernant la chirurgie esthétique.

