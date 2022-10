Vidéo: watson

People

La Fashion Week, c'est fini - Voici le meilleur du pire

La Fashion Week de Paris s'est terminée mardi. Voici les tenues qui ont fait rire les internautes.

Pendant neuf jours, du 26 septembre au 4 octobre, le monde de la mode était rassemblé à Paris pour la traditionnelle Fashion Week (la plus prestigieuse). L’occasion pour les professionnels du secteur de dévoiler leurs dernières créations. Au total, 106 maisons de couture ont présenté leur collection printemps-été 2023 devant tout le gratin parisien et au-delà.



Cette année, on retiendra le défilé Balanciaga dans la boue avec Keanye West — lui-même au cœur d'un scandale après s'être affiché avec un t-shirt «White Lives Matter» suscitant l'indignation — ou encore lorsque le mannequin Bella Hadid est apparu presque nu pour littéralement se faire sprayer une robe sur le corps.

La Fashion Week, c'est avant tout une grande fête où parfois on ne sait plus vraiment si c'est une célébration de la mode ou un carnaval avec des déguisements trop chers. On aime s'en moquer, et voici les quelques exemples qui ont suscité les rires et les interrogations de nombreux internautes.

Vidéo: watson

Voici un petit récap' de la semaine de la mode 👇