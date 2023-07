Meghan Fox, Machine Gun Kelly (et le tatouage intriguant). Image: instagram/watson

People

Meghan Fox a un nouveau tatouage intime qui en dit long sur son couple

La star a fait recouvrir un tatouage, le prénom de son ancien mari Brian Austin Green. Son compagnon actuel, Machine Gun Kelly, est ravi. Le couple Fox-Kelly est-il donc de nouveau ensemble? Des rumeurs de rupture circulaient pourtant depuis un moment... Vous ne comprenez rien? Nous non plus. Mais on tente de vous expliquer.

Ces derniers mois, Meghan Fox a fait la Une des journaux de qualité, c'est-à-dire la presse people, en raison de sa relation tumultueuse avec le musicien Machine Gun Kelly. Le couple était connu pour ses déclarations d'amour à profusion, ses fiançailles (lors desquelles ils ont bu leur sang respectif) ou encore ses apparitions sur les tapis rouges en tenues assorties et osées. Des rumeurs de rupture circulent pourtant depuis un moment, car MGK est soupçonné d'avoir trompé Meghan. Le bougre.

Avant cela, l'actrice de Transformers a été en couple de 2004 à 2019 avec l'ancienne star de Beverly Hills 90210 Brian Austin Green, avec qui elle a eu trois enfants. Un amour qui a laissé des traces. En effet, Megan Fox s'est fait tatouer «Brian» sur la hanche. Elle a toutefois fait recouvrir cette inscription par un serpent et des fleurs. Et Machine Gun Kelly semble ravi! Serait-elle donc de nouveau en couple avec le chanteur?

Le tatouage en question. Image: instagram @jesse.tattoo

Toutes les pistes semblent l'indiquer. En effet, Jesse Tattoo, le tatoueur qui a recouvert l'inscription «Brian» sur la hanche de Meghan, a publié la photo de sa création... le 11 juillet 2023.

Du coup: en couple ou pas en couple?

Le pôle enquête de watson entre en jeu pour répondre à cette question. Après plusieurs secondes de recherches acharnées, il a trouvé deux sources qui assurent que Meghan Fox et Machine Gun Kelly seraient... toujours ensemble. Nous voilà soulagés.

Selon le magazine Glamour – qui s'est quand même amusé à retracer la timeline entière de la relation Fox-Machine-Gun-Kelly depuis ses débuts en mars 2020 –, en mai 2023, le couple a fait sa première apparition publique depuis les rumeurs de rupture. A Londres. (This is a very important information).

En juin dernier, l'actrice a également été vue dans la foule lors d'un concert de MGK. D'après la cellule investigation de Glamour, les deux amoureux n'ont pas mis à jour le statut de leur relation, mais la présence de Meghan Fox ce jour-là «semble être un pas en avant significatif».

Le magazine conclut son enquête en assurant que «cet article sera mis à jour» avec les dernières nouvelles. On se réjouit.

Ah, et dernière information juste pour le fun: Meghan s'est fait tatouer le nom de Machine Gun Kelly sur la cuisse. Décidément, elle n'apprend pas de ses erreurs. Le point positif, c'est qu'elle sait désormais vers qui se tourner pour le faire recouvrir.