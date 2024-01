Tree Paine est devenue l'attachée de presse de Taylor Swift en 2014. Image: getty images

Tree Paine, la «douce mais féroce pitbull» qui protège Taylor Swift

La chanteuse s'est entourée des meilleurs pour arriver au sommet de son art mais surtout du monde. Dans son équipe, une femme, à la réputation sanguinaire: Tree Paine. Zoom sur celle qui se bat contre vents et marées pour défendre sa cliente star.

Pire que le char Leopard, plus redoutable qu'un drone de guerre, Tree Paine est à la fois l'attachée de presse la plus connue et la plus redoutée au monde. Et pour cause. Longtemps considérée persona non grata avant de (re)conquérir les cœurs, Taylor Swift avait besoin d'un petit coup de main après les nombreuses polémiques auxquelles elle a dû faire face.

Très discrète, Tree Paine ne rôde toutefois jamais bien loin de la jolie blonde. Tant le grand public que les fans découvriront pour la première fois ce monstre de la communication dans le documentaire Netflix Miss Americana. Elle sera aperçue en fin d'année dernière, au secours de la foule lors d'un concert compliqué au Brésil, puis plus récemment à l'avant-première du film The Eras Tour.

«Tu vois cette rousse? Elle me dit quoi faire» Taylor Swift

Une star parmi les stars

Si le rôle d'un attaché de presse est d'être écouté, mais jamais vu, Tree Paine défie toute logique, tant ses prises de paroles sont rares. Une chose est sûre, sa popularité est un phénomène sans précédent dans la culture médiatique. Un destin loin d'être tracé lorsqu'elle occupait – seulement – le poste de vice-présidente de la publicité pour Warner Music Nashville en 2007.

C'est en 2014 que Taylor Swift, voulant un nouveau départ, rejoint les rangs de l'agence de relations publiques qu'elle a créé après avoir travaillé avec Snopp Dogg, Marilyn Manson ou encore le groupe No Doubt, lors de son passage chez Interscope. Pour les Swifties, Tree Paine est une légende. La reine mère, la capitaine du navire, la première dame. Le «doux mais féroce pitbull», désormais capable de contrôler la Swift Fever, écrira The Cut.

Il faut dire que ses premières années aux côtés de la chanteuse n'ont pas été de tout repos. Si elle n'a d'abord pas fait l'unanimité, cette femme «aux cheveux de feu», comme aime l'appeler la Toile, a rapidement convaincu la star. C'est un peu la Katniss Everdeen de la vraie vie. L'imbattable, l'immortelle qui envoie tout le monde au cimetière.

Image: twitter

Sur son CV, Tree Paine peut notamment se vanter d'être allée au front, en 2016, pour sauver Taylor des griffes de l'ex-couple formé par Kanye West et Kim Kardashian. Mais aussi d'avoir aidé la chanteuse à gagner son procès pour agression sexuelle, géré ses nombreuses ruptures amoureuses en public et, plus récemment, d'avoir protégé Taylor de ce qui aurait pu l'achever: le scandale entourant la vente de ses premiers albums par Scooter Braun.

On vous dit tout ici 👇 Taylor Swift tient sa vengeance

On raconte (aussi) qu'on lui doit la rencontre entre Taylor et Travis Kelce, bien qu'ils soient désormais nombreux à tenter de s'en attribuer les mérites.

Elle est partout et nulle part à la fois

Si elle est sur tous les fronts, cette alliée de luxe a toutefois fait de la discrétion sa ligne de conduite. Son âge? On ne sait pas, sa date de naissance est introuvable sur internet. Idem pour sa vie privée, qu'elle se garde bien d'afficher, à l'instar de son compte Instagram qu'elle n'utilise «que pour les photos de famille». Comprenez son mari, sa fille et ses amis. Les seuls réseaux sociaux sur lesquels on la verra active? Twitter et Tumblr. Mais gare à ceux qui s'y aventurent: on y trouve que du Taylor Swift related, ou presque.

Malgré son image froide et mystérieuse, il peut arriver à Tree Paine de se lâcher, surtout sur son compte Tumblr. On peut ainsi en déduire qu'elle aime (un peu trop) les chats, se déguiser en coccinelle pour Halloween, troller les fans de Taylor Swift (et les seins). Un ange gardien qui se montre consciencieuse, réfléchie, dure et maternelle à la fois. C'est celle qui va s'assurer que la patronne est bien rentrée après une soirée trop arrosée, lui filer un verre d'eau après celui de trop ou pousser une gueulante quand elle aura parlé au mauvais garçon.

Taylor Swift et Tree Paine. Image: tumblr

En résumé, on ne sait rien. Hormis ce que Tree Paine a bien envie de nous dire. Seules trois pages lui sont dédiées sur Getty Images, c'est dire si la spécialiste des relations publiques est à peine plus connue que votre voisin de palier.

Image: tumblr

Elle n'hésite néanmoins pas à dénoncer les fake news, pour le plus grand plaisir des fans qui l'applaudissent avec ardeur à chacune de ses rares prises de parole. En décembre dernier, elle a par exemple recadré le blog à potins DeuxMoi, qui annonçait que Taylor Swift s'était secrètement mariée à son compagnon de l'époque.

«Il y en a assez de ces mensonges inventés par Deuxmoi au sujet de Taylor. Il n'y a JAMAIS eu de mariage ni de cérémonie d'aucune sorte. C'est une chose insensée à poster. Il est temps que vous soyez tenus pour responsables de la douleur et du traumatisme que vous causez avec des posts comme celui-ci.» Tree Paine s'attaque à DeuxMoi, un blog américain recensant des potins sur les stars.

Taylor Swift ne règne pas toute seule sur le monde. Tree Paine a orchestré l'ascension fulgurante de la star et redoré son image, faisant de ses faiblesses, des atouts. A l'heure où personne n'est capable de nommer l'attaché de presse de Lady Gaga ou de Kanye West, son nom sillonne les couloirs du showbiz, telle une ombre dont on ne peut se débarrasser.

Là où Taylor va, Tree Paine y sera. Impossible de passer à côté de ce duo qui, aujourd'hui, est sans aucun doute le plus puissant d'Hollywood.