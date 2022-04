Vidéo: watson

People

Roger Federer l'avoue: «je chante du Britney en voiture»

Dans une nouvelle vidéo de Suisse Tourisme, le tennisman bâlois avoue à Anna Hathaway qu'il aime chanter (mais faux) lorsqu'il est au volant. Il raconte également à l'actrice ses souvenirs d'enfance bien suisses, à base de randos et de saucisses grillées.

Ils nous ont vendu du rêve, il y a quelques semaines, avec une vidéo promo toute belle, toute lisse, pour le compte de Suisse Tourisme, où Roger Federer et Anne Hathaway s'extasiaient sur les merveilles helvétiques.

Eh bien, voilà qu'ils remettent ça... Avec un bêtisier. Et on y apprend que notre icône suisse aime griller des saucisses en montagne et chanter du Britney Spears ou du Backstreet Boys quand il est seul en voiture. Notre Roger national offre même un (tout petit) aperçu de l'étendue de ses talents de chanteur. Spoiler alert: une reconversion dans la musique semble peu probable.

