Comment s'en sortent les régions qui ont levé les mesures Covid?

En Angleterre, au Danemark, en Nouvelle-Zélande et au Texas, on ne voit presque plus de gens masqués. Mais comment ces Etats s'en sortent-ils? Tour d'horizon.

Début juin, Israël, véritable pionnier de la vaccination, célébrait la fin du port du masque. Deux semaines plus tard, c’est la désillusion: le nombre de cas augmente à cause du variant Delta et le port du masque est à nouveau nécessaire.

Les Anglais, les Danois, les Néo-Zélandais et les Texans ont également cessé de porter le masque, et les répercussions varient.

La situation au Texas s’est aggravée ces dernières semaines. Cet état de 29 millions d’habitants compte actuellement 12 000 …