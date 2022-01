20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail

Entre cynisme, WTF et échec total, voici 20 photos glanées sur les internets qui prouvent qu'il y a encore du chemin à faire.

Histoire de bien commencer l'année, voici des photos qui donnent envie de crier «NO GOD! PLEASE NO!!! NOOO!!». Petit topo de l'humanité, preuve qu'on peut faire mieux.

Industrie de la mode, tu es sérieuse?

Un œuf pré-craqué pour les gens qui ne le sont pas moins.

Pourquoi profiter de la plage quand on a un casque de VR?

«Hello, je me moque de vous.»

Pas moi qui l'ai dit.

Mais...?!!?

Arrêtez de vouloir vous culturer!

Les livres sont uniquement destinés à être exposés

Qui a une recette pour mixer l'œuf sans coquille avec ce truc?

Bien fait.

Une influenceuse poste des photos en business avant de retourner à son siège en classe éco.

Le travail, c'est la santé.

Viens, on va promener!

Bichonner ses clients.

Votre attention, ces toilettes sont réservées aux utilisateurs de l'app.

Et si on emballait un livre contre le plastique dans du plastique?

Reconnectez-vous à Mère Nature.

Le cynisme, définition.

GARDE LA PÊCHE.

-Comment ça va, community manager inconnu?

-Je crois que je suis en dépression, lol.

-Salut! C'est Vicky, directrice des community managers! Navrée pour le dernier message, c'était un accident et ça ne se reproduira plus. On passe une super journée, on espère que toi aussi!

Venise est sous l'eau mais on a quand même pu aller chez Louis Vuitton.

N'oubliez pas de faire un cul de poule avec votre bouche.

Zara home(less).

Et un beau message d'encouragement pour la route, yeah.

Ne pleurez pas - travaillez.

On a merdé, version «Instagram a la main lourde sur Photoshop».

