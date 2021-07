Top Chef, épisode 9: de la gelée et une fausse tarte à l'oignon

C'est la neuvième semaine de l'émission. Le récap en GIF, en acceng du Sud et en confinement.

Soyons honnêtes: ça va être très dur de trouver «Top Chef» divertissant cette semaine, alors que le meilleur épisode s'est déroulé hors caméra, au restaurant clandestin du Palais Vivienne et ses sucrines pourraves à la macédoine. Quand on pense que Chloé et Charline ne sont plus dans l'émission alors qu'y a des mecs qui font encore payer 220 balles pour servir des gnocchis cramés... Quelle injustice.

Pour rappel, les brigades ont été chamboulées par l'épreuve de la …