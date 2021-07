Quel PQ êtes-vous?

Quiz

1. Quand il n’y a plus de papier-toilette, que faites-vous?

Je prends des Kleenex et quand il y a plus de Kleenex, je prends du Sopalin. Et quand il y a plus de Sopalin, je vole le PQ du bureau.

Je prends des mouchoirs parce qu'il faut que ça reste doux pour ma peau.

J’utilise des feuilles d’arbre.