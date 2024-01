Vous allez reconnaître ces mèmes

L'année qui vient de s'écouler a été riche en tendances virales sur les réseaux sociaux. On vous fait un récap'?

Il est temps de faire le point sur l'année écoulée... avec des mèmes! Vous vous souvenez de tous? Probablement pas, car les mèmes et autres phénomènes sur les internets ont la particularité d'être tout d'un coup omniprésents et de disparaître tout aussi rapidement, remplacés par la tendance virale suivante.

En ce début d'année, divers sites comme Mashable, Rolling Stone, Buzzfeed – et maintenant watson – se mettent à lister les «mèmes les plus importants de 2023». Florilège!

Boston Cop Slide

Un adulte – un policier en service de surcroît – s'est lancé dans le toboggan d'une place de jeux. Les mashups n'ont pas tardé à suivre.

Timothée Chalamet, sauce chocolat

«Frère, t'essaies tellement d'être fantaisiste et bizarre»: telle est la réaction de l'utilisateur de Twitter @Trey_Explainer à la performance de Timothée Chalamet dans la bande-annonce du nouveau film Wonka. Il semblerait que de nombreuses personnes partagent cet avis, car TikTok a été rapidement inondé de parodies de la performance légèrement exagérée de Chalamet.

Tube Girl

Lorsque la mannequin malaisienne Sabrina Bahsoon a dansé dans le métro de Londres, sa vidéo TikTok est devenue virale et a mené à d'innombrables imitations. Elle a gagné des centaines de milliers de followers au passage.

Congress Is a Mess Meme

On comprend bien pourquoi l'incapacité de la majorité républicaine du Congrès à élire un Speaker of the House, qui a duré plusieurs jours, a donné lieu à d'innombrables mèmes. «Congress is a mess. But at least the memes are good.»

Kevin James Meme

Cette photo peut déjà être considérée comme vieille – elle date de 1998 (ouch!). Vingt-cinq ans plus tard, l'acteur Kevin James est devenu viral avec sa pose pleine d'innocence sur le plateau de la série télévisée King of Queens.

Big Red Boots

On dirait qu'elles ont été conçues par un dessinateur de BD. Les bottes géantes en caoutchouc du collectif de mode et d'art MSCHF sont en vente pour 350 dollars. Elles n'ont toutefois pas connu un grand succès. Pourtant, grâce à diverses célébrités et influenceurs (qui les ont probablement reçues comme cadeau publicitaire) qui ont été aperçus avec, elles ont eu leur quart d'heure de gloire sur le web.

Chinese Spy Balloon

La Chine pouvait nier haut et fort qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un ballon espion, le monde des mèmes n'en avait rien à faire: lorsque le ballon a été abattu au-dessus des Etats-Unis, les mèmes «Chinese Spy Balloon» se sont multipliés.

Nepo Babies

Soudain, nous avons tous pris conscience du nombre d'enfants de célébrités qui sont eux-mêmes devenus des célébrités. On leur a même trouvé un nom: Nepo Babies.

M3gan

Le film d'horreur M3gan sorti en 2022 est devenu un mème un an plus tard, lorsque la poupée IA maléfique est devenue une icône de la communauté gay. Un défi TikTok consistait à imiter la «danse M3gan».

The Roman Empire

Les hommes hétérosexuels pensent apparemment très souvent à l'Empire romain. Interroger son petit ami/mari/frère à ce sujet est devenu un mème vidéo.

Par extension, l'expression «My Roman Empire» signifie désormais «quelque chose qui me préoccupe beaucoup en ce moment».

Attaques d'orques

On ne sait pas encore exactement pourquoi les attaques d'orques sur des bateaux se multiplient. Le fait qu'elles s'en prennent volontiers aux yachts des riches a généré de nombreux mèmes pleins de Schadenfreude. #TeamOrca; #EatTheRich, etc.

Le Lorax

Même ma fille de quinze ans, qui incarne pourtant parfaitement le public cible de ce mème typique Gen-Z sur TikTok, n'arrive pas à expliquer pourquoi les mèmes Lorax sont soudainement apparus partout dans la bulle de son groupe d'âge.

Oui, Le Lorax est un célèbre livre pour enfants du Dr Seuss – mais il date de 1971. Et oui, il a été adapté en un film d'animation, mais c'était en 2012. Parfois, les mèmes sortent quasiment de nulle part. Ou, comme tente de l'expliquer The Young Ms. Baroni: «Nous avions probablement tous vu le film quand nous étions enfants, et en 2023, nous nous en sommes souvenus».

One Margarita

Tout a commencé avec ce clip dans lequel on peut voir la prédicatrice de l'abstinence Cynthia Smock mettre des étudiants universitaires en garde contre les dangers des happy hours dans les restaurants mexicains: «Si tu lui offres une margarita, elle va écarter les jambes!»

L'humoriste et rappeuse Angel Laketa Moore a trouvé qu'une telle déclaration serait parfaite pour une chanson de rap. Et le mème «One Margarita» était né:

Coronation Day

Quand un vieil homme grincheux se voit imposer des vêtements bizarres et des ustensiles maladroits dans le cadre d'une cérémonie archaïque, il est évident que la machine à mèmes va se mettre en marche.

Barbenheimer

Des semaines avant la sortie du film Barbie, les mèmes à son sujet étaient déjà omniprésents. Lorsqu'il a été annoncé que le blockbuster partagerait sa date de sortie avec Oppenheimer, les mashups ont envahi le web.

ASMR Bentley

La vidéo originale n'était pas du tout censée être ironique:

Il en va tout autrement des innombrables parodies (dont certaines ont eu beaucoup plus de succès). Quelques jours après la publication de la vidéo originale, l'utilisateur YouTube Just Sul avait déjà mis en ligne une parodie avec un camion pick-up Tata, qui a été vue plus de 53 millions de fois en un mois.

Quels mèmes ajouteriez-vous à cette liste ?

Bien entendu, il y a eu bien d'autres mèmes viraux en 2023. D'autres mentions honorables seraient Grimace Shake, Serving Cunt, Planet of the Bass, Girl Dinner ou Skibidi Toilet. Quels mèmes manquent à votre avis? Les commentaires sont ouverts!

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci