Les célébrations de leur union ont duré cinq jours et se sont évidemment déroulées à Paris, «la capitale de l'amour». Le couple a privatisé certains des lieux les plus iconiques de la capitale française. Le dîner de bienvenue s'est déroulé au sein du majestueux Palais Garnier qui sert de résidence à l'Opéra de Paris. Les grands escaliers étaient recouverts de fleurs colorées pour l’occasion . Les invités des futurs mariés ont également eu le droit à un dîner au Château de Versailles, un brunch au sommet de la tour Eiffel et une balade nocturne en péniche sur la Seine comme le rapporte le Huffington Post .

Un mariage digne d'un Disney tant il a des allures de conte de fées. Madelaine Brockway a épousé Jacob LaGrone le 18 novembre dernier. Qui sont-ils? Personne ne le sait. Ils sont américains et sont surtout beaux, et riches. Les images de leurs noces grandioses ont fait le tour des réseaux sociaux, au point qu'il s'agirait du «mariage de l’année», comme l’ont renommé certains sur TikTok.

La famille Klum se dénude à nouveau

Le duo mère-fille emblématique de la période de Noël fait son come-back, tout en froufrous et en paquets cadeaux. Comme l'année passée, Heidi Klum et sa fille Leni ont fait tomber la chemise - et le reste de leurs atours - pour promouvoir la marque de lingerie italienne Intimissimi.