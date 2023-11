Vidéo: watson

Voici un mariage à 59 millions

Privatiser l'Opéra Garnier et le château de Versailles pour leur mariage, c'est ce qu'a fait ce couple d'Américains. Des images qui font le buzz sur les réseaux sociaux au point qu'il est désormais surnommé le «mariage de l’année».

Un mariage digne d'un Disney tant il a des allures de conte de fées. Madelaine Brockway a épousé Jacob LaGrone le 18 novembre dernier. Qui sont-ils? Personne ne le sait. Ils sont américains et sont surtout beaux, et riches. Les images de leurs noces grandioses ont fait le tour des réseaux sociaux, au point qu'il s'agirait du «mariage de l’année», comme l’ont renommé certains sur TikTok.

Un mariage faste qui disposait d'un budget qui l'était tout autant, puisqu'il aura coûté selon les estimations près de 59 millions de dollars. Les parents de la mariée sont de riches patrons d’entreprises automobiles, dont la fortune se compte en centaines de millions.

Paris, ville de l'amour

Les célébrations de leur union ont duré cinq jours et se sont évidemment déroulées à Paris, «la capitale de l'amour». Le couple a privatisé certains des lieux les plus iconiques de la capitale française. Le dîner de bienvenue s'est déroulé au sein du majestueux Palais Garnier qui sert de résidence à l'Opéra de Paris. Les grands escaliers étaient recouverts de fleurs colorées pour l’occasion. Les invités des futurs mariés ont également eu le droit à un dîner au Château de Versailles, un brunch au sommet de la tour Eiffel et une balade nocturne en péniche sur la Seine comme le rapporte le Huffington Post.



Le jour J a eu lieu au Château de Villette, situé à 1h30 de Paris. Un magnifique manoir avec jardin, dont la salle de réception a pu voir son plafond de verre décoré de fleurs blanches. Pour la première danse, c'est Adam Levine des Maroon 5 qui est venu chanter sur scène. A la nuit tombée s'est produit un spectacle lumineux de drones où les mariés ont pu voir entre autres s'écrire leurs initiales dans le ciel. C'est quand même autre chose qu'un mariage dans une salle de gym. (sbo)